Átépül a csomópont, májusig lezárják az Almádi úti kereszteződést

Várhatóan szeptember 14-től, hétfőtől terelőúton lehet közlekedni Veszprém és Balatonalmádi között az Almádi úti csomópont lezárása miatt.

Lezárásokra és terelésekre kell számítaniuk a közlekedőknek a Veszprém déli elkerülő út litéri és füredi csomópontok közötti 7,5 kilométeres szakaszának négysávossá bővítése, valamint a külön szintű csomópontok építése miatt, közölte a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a napokban. A legnagyobb változás az Almádi úti csomópontot érinti: szeptember 14-től jövő májusig lezárják a kereszteződés északi és déli oldalát, és ezzel megszűnik a főúton való áthajtás lehetősége mindkét irányban Veszprém és Balatonalmádi között.

A 8-as főutat nem zárják le, tehát Körmend és Székesfehérvár irányába lehet közlekedni, igaz, csak kétszer egy sávon marad járható a főút, míg a kerékpárosok október végéig használhatják a kerékpárutat a megszokott módon.

Az Almádi úti csomópont lezárása miatt az almádi és füredi csomópontok között – párhuzamosan a nyolcas úttal – ideiglenes terelőutakat jelölnek ki. Balatonalmádi irányából Veszprém az északi (a térképen sárgával jelzett szakasz), míg a megyeszékhelyről Almádi a déli (a térképen kékkel jelzett) terelőúton közelíthető meg.

Kedden délután a helyszínen azt tapasztaltuk, a logisztikai központ mellett elhaladó Sepsiszentgyörgy utca végéről nyíló Európa utca aszfaltozott, viszont az Európa utcát a Szentkirályszabadjára vezető 7217-es úttal összekötő terelőutak jelenleg döngölt föld­utak. Az Almádi felől érkező forgalmat átvezetni hivatott szakasz mintegy 500 méter hosszú, míg a megyeszékhelyről Balatonalmádi felé tartó út bő 700 méteres. Előbbi szakaszon végleges, a kétirányú forgalmat elvezető, aszfaltozott terelőút épülhet novemberre.

A csomópont lezárása miatt a Veszprém és Balatonalmádi között közlekedő buszok is módosított útvonalon járnak szeptember 14-től 2021 május végéig, közölte a Volánbusz Zrt. Emiatt a járatok nem érintik a Téglagyár bejárati út, valamint az Ádám Iván utca és Almádi úti megállókat. A két város közötti buszjáratok a Füredi úton közlekednek be és ki Veszprémből, és két új, ideiglenes megállóhelyen állnak meg a járatok: a Sport vendéglőnél és a kórháznál. A NIF azt is közölte, a Budapest úti és a litéri csomópontok között a Székesfehérvár felé tartó bal pályát lezárják, és a forgalmat a jobb pályára terelik, így 2020 végéig kétszer egy sávon lehet mindkét irányban közlekedni.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést a Strabag Építő Kft. végzi nettó 25,3 milliárd forintért.