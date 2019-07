Átvehették diplomájukat a Pannon Egyetem Mérnöki Karának hallgatói

Csütörtökön adták át a Pannon Egyetem Mérnöki Kar végzős évfolyamának diplomáit, okleveleit.

– Az ország hetedik legjobb egyetemeként tartanak számon bennünket. Kapcsolatrendszerünk több mint 150 együttműködő vállalatot számlál, és jelenleg száznál is több kutatás-fejlesztési projekt bekapcsolódásának ad otthont – mondta el Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntő beszédében.

Hozzátette, akkor, amikor a mérnöki pályát választották a most végző hallgatók, nemcsak gazdasági szempontból, de megbecsültség alapján is jól választottak. Bölcsen tették, hogy hittek abban, hogy a hazai felsőoktatásban Budapesten kívül is van élet, ugyanis a most érettségizők közül csak minden harmadik diák értett ezzel a gondolattal egyet. A hallgatók itt nem csak egy Neptun kód a sok ezer között, a személyes kapcsolaton keresztül az oktatók ismerik hallgatóikat, és nemcsak szakmailag, de a magánéletükben is segítségükre lehettek.

Németh Sándor, a Mérnöki Kar dékánja köszöntötte a végzős hallgatókat, valamint gratulált a szakmai sikereket, vagy kiemelt sport eredményeket elért oktatóknak, hallgatóknak. – Ahogy haladtak előre tanulmányaikban, túljutottak kisebb, esetleg nagyobb nehézségeken, néhány esetben talán még úgy is tűnhetett, mintha a kitűzött céljuk távolodna, de önök kitartottak, és sikerült elérni a vágyott célt – tette hozzá Németh Sándor.

Az ünnepség folyamán Gelencsér András, a Pannon Egyetem dékánja hivatalosan is elköszönt Kovács Gyula kancellártól, aki az év zárását követően nyugdíjazása okán nem töltheti be a továbbiakban jelenlegi pozícióját. Arról, hogy a 2019/2020-as tanévtől kit köszönthetünk a kancellári székben, feltehetően augusztusban értesülhet az egyetem.

A záróvizsgákat a 2018/2019-es tanévben száztizennyolc alapszakos, hetvenhat mesterszakos hallgató, ezen kívül huszonhat szakmérnöki hallgató teljesítette, valamint PhD-doktorokat is avattak a diplomaosztó ünnepségen.