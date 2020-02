Átvehették diplomájukat a veszprémi Gazdaságtudományi Kar hallgatói

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának végzett hallgatói pénteken vehették át diplomáikat.

A diplomaátadó ünnepségen Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a diplomaosztó ünnepélyen büszkeséggel idézhetik fel a hallgatók és oktatók közösen elért eredményeiket.

Hozzátette, azok a diákok, akik szakmai pályafutásuk beindításához a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karát választották oktatási intézményként, jó és megalapozott döntést hoztak. – Olyan diplomát tarthatnak majd a kezükben, ami választott hivatásukban magas szintű szakmai pálya lehetőségét nyitja meg a hallgatók előtt – tette hozzá Gelencsér András.

Kiemelte, a Veszprémben hetven évvel ezelőtt alapított egykori veszprémi Vegyipari Egyetem nagy múltra tekint vissza, és jelenében is nemzetközileg elismert, az egyetemi rangsorokban dobogós helyen szerepel. Köszöntőjében elmondta, a most megszerzett diplomával nemcsak a szakmájukban, de az élet minden területén boldogulhatnak majd. A végzett hallgatókat arra kérte, segítsék a Pannon Egyetemet, jöjjenek vissza tanulni, vigyék jóhírét és erősítsék alma materüket.

Schleisz Zsuzsanna, az ExxonMobil Üzletsegítő Központ Magyarország Kft. kereskedelmi menedzsere köszöntőjében elmondta, a nagyvállalatok világában rájön az ember, hogy globális világban élünk, megismerhetünk más kultúrákat, és multinacionális közegben a lehetőségek tárháza nyílik ki. A most végzett hallgatóknak is lehetőségük lesz a most kézhez kapott diplomájukkal arra, hogy olyan munkát végezhessenek, amit igazán szeretnének, legyen az nagyvállalat, kisvállalat, vagy akár startup környezetben.

Az ünnepi beszédeket követően a diplomaátadó ünnepség keretében díjátadás következett. A Pannónia Felsőoktatásáért-díjat Szalai Attila, a Maxon Motor Hungary Kft. ügyvezető igazgatója kapta, címzetes egyetemi docensi címet kapott Vajna István, a Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetést pedig Mészáros Zoltánnak, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. ügyvezetőjének adományozták. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesítette Kiglics Krisztina és Kiss Fanni hallgatókat.

A végzett hallgatók az eskütételt követően átvehették diplomáikat.