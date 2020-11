Ausztria a kijárási tilalom előtti utolsó napon – Kint élő magyarok szemével

Batyity-Aigner Márta 21 éve él és dolgozik Felső- Ausztriában. Pszichoterapeuta, hetente háromszor- négyszer ingázik egy kis Duna-menti faluból a közeli Linzbe dolgozni. Hétfő délután, a lezárások előtti utolsó napon kérdeztük az ausztriai közhangulatról.

– Ez már a második lezárás lesz, már mindenkinek van ebben egy kis gyakorlata. Egyszer ezt már átéltük, van gyakorlatunk, tudjuk mi vár ránk. Már nincs akkora kétségbeesés, nincs pánikolás, ráadásul most egy három hetes lezárásról beszélünk, nem egy több hónapig tartóról. Az emberek persze különböző módon reagálnak, mindenki a személyisége, a habitusa szerint. Vannak, akik nehezen tűrik a lezárással kapcsolatos előírásokat, háborognak

Különösen nagy az ellenérzés

az iskolabezárással kapcsolatban, de sokan próbálnak pozitívan, tudatosan hozzáállni a dolgokhoz,

tudják, hogy a lezárás célja az egészségügyi rendszer védelme. Nekem két lányom van, a nagyobb 17 éves, közgazdasági technikumba jár, a kisebb 13 éves felső tagozatos. A tavaszi lezárás mélyvíz volt az iskolában, pedig a technikai háttér adott volt, mindenkinek van a családban laptopja. Tavasszal körülbelül két hét után állt fel valamilyen rendszer az iskolákban, de sokat tanultunk az elmúlt időszak hibáiból. A nagyobb lányom már két hete távoktatásban tanul, és úgy látom, hogy egész jól működik náluk a rendszer. Az osztrák társadalomra jellemző, hogy nem fogadnak el semmit kritika nélkül.

Ahol nem működött tavasszal az online oktatás, ott a szülők a sarkukra álltak,

és bojkottálták a rendszert, amíg az iskola, és a minisztériumi vezetés nem változtatott.

Ma voltam bevásárolni, a kijárási tilalom előtti utolsó napon, és közel sem volt az a hatalmas tömeg. Lehet kapni wc papírt, és minden mást is. Nincs pánik, de nincs meg az az eufória sem, ami tavasszal tapasztalható volt. Akkor a közös jó érdekében mindenki mindenkinek segíteni akart. Tavasszal a rendőrség nagyon keményen próbálta védeni a kijárási tilalom szabályait, ebből sok probléma is adódott. Nagyon remélem, hogy most már ez is más lesz. Hogy a rendőrök csak figyelmeztetnek majd, hogy más lesz a stílus és a hozzáállás. Az előírások azt mondják, hogy mindenki maradjon otthon, amennyire lehetséges, és a szociális kapcsolatait mindenki csökkentse.

Dolgozni, bevásárolni, sportolni, kutyát sétáltatni lehet. Ez nem vesztegzár, ahol nem hagyhatom el az otthonom, a lényeg a szociális találkozások, így a fertőzés kockázatának csökkentése. Bízunk benne, hogy a lezárás eléri majd a célját és a fertőzések száma csökken majd.

Borítóképünkön: Sorban állnak a vásárlók egy bécsi üzlet előtt 2020. november 16-án. Keddtől az osztrák kormány a koronavírus-járvány miatt újabb korlátozó intézkedéseket vezet be: egész napra kiterjeszti a kijárási korlátozást, továbbá bezárnak és digitális oktatásra állnak át az iskolák, valamint csak a létfontosságú árucikkekkel kereskedő üzletek maradhatnak nyitva. Fotó: MTI/AP/Ronald Zak