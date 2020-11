Ausztriában dolgozó magyarok: A karácsonyi ajándékokat is a hétvégén vették meg a bécsiek

Életbe léptek Ausztriában a rendkívüli korlátozások. Egy bécsi szállodában dolgozó magyar fiatalt kérdeztünk az elmúlt napok tapasztalatairól.

Varga Krisztina évek óta egy bécsi szállodában dolgozik. Elmondása szerint se az utakon, se az utcákon nem lehetett igazán érezni változást az osztrák kancellár szombati bejelentését követően. A boltokban viszont már jobban, a nagy bevásárlóközpontokban pedig rendkívül erősen.

– Ausztriára nem volt jellemző az első hullámban sem, hogy kifosztották volna az emberek a boltokat. Ez most sem tapasztalható, viszont látszik, hogy jó páran elkezdtek raktározni is otthon, mert több olyan tartós termék is volt az egyik szupermarketben, amelynél üresen álltak a polcok. A hétvégén a bevásárlóközpontokat valósággal megrohamozták. Tele volt az összes nagy áruház.

Több helyi ismerősöm is mesélte, hogy tömeg volt ezeken a helyeken, mivel a bizonytalan helyzet miatt karácsonyi ajándékokat is sokan a hétvégén vették meg – mesélte Krisztina.

A szállodában, amelyben Krisztina dolgozik, a foglalások száma jelentősen csökkent, ami nem is csoda, hiszen turistákat nem fogadhatnak. Vészmegoldásként profilt váltottak és újrapozicionálták magukat.

– Helyi cégeket kerestünk fel, és nagyon kedvező áron biztosítunk a munkásaiknak szállást. Az árakat természetesen nagyon le kellett csökkentenünk, de a bezárásnál ez is sokkal jobb, ráadásul az állam jelentős támogatást is ad, így biztosított minket a vezetőség arról is, hogy nem fogjuk elveszíteni a munkánkat – mondta.

Majd hozzátette, hogy a szállodában az étterem bevételére van a legnegatívabb hatással a szigorú korlátozás. Mivel reggelinél maximum hat fő tartózkodhat az étteremben, a vacsorát pedig csak a szobában fogyaszthatják el a vendégek, szinte lenullázódott a forgalom.