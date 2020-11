Ausztriában dolgozó magyarok: Fegyelmezettek, betartják a szabályokat

Hoffmann Jenőné idősápolóként dolgozik minden második hónapban Grazban, ahol természetesen szintén él a szigorítás kedden nulla órától.

– Az osztrákok tudomásul vették, nem neheztelnek emiatt, fegyelmezettek. Már az üzletekben, szolgáltatóknál is ez tapasztalható tavasz óta. Itt szájmaszk van a fodrászon, a műkörmösön. A boltban, ha nem tartja be valaki a távolságot, elég szigorú tekintetekkel méregeti őt a többi vásárló. Az összes üzlet ajtajában ott a fertőtlenítő, a papírtörlő, fel kell tenni a szájmaszkot. De mostantól alig lesznek nyitva a boltok,

csak a gyógyszertárak, drogériák, élelmiszer üzletek, benzinkutak, bankok várják a betérőket.

Egy családból egy fő mehet bevásárolni, és nem mehetünk át a szomszéd utcában élő barátnőhöz sem, csak a vér szerinti rokont látogathatjuk, de őt sem gyakran. A rendőrök ellenőriznek, megkérdezik, hogy hova megyünk, és szólhatnak, ha később azt látják, hogy máshova is belépünk és ha csoportokban megállunk, beszélgetünk. Az üzleteket a lehető legrövidebb úton kell megközelítenünk. Emiatt én a jövő héten nem megyek haza Magyarországra hiszen eddig vagy vonattal utaztam, vagy a határ lezárása miatt az itteni munkaadóm vitt el a határig, ott pedig felvett a családom.

A munkaadóm most nem vihet ki a városból, Grazban kell maradnia, úgyhogy maradok én is – mondja Hoffmanné, aki szerint egy hónapnyi szigorítás sokat segíthet a vírus visszaszorításában. Ausztriában ebben az időszakban fokozottan figyelnek a helyi szociális munkások és a vöröskeresztesek is az egyedül élőkre, idősekre, amiben csak kell segítséget nyújtanak.

Borítóképünkön: Sorban állnak a vásárlók egy bécsi üzlet előtt 2020. november 16-án. Másnaptól az osztrák kormány a koronavírus-járvány miatt újabb korlátozó intézkedéseket vezet be: egész napra kiterjeszti a kijárási korlátozást, továbbá bezárnak és digitális oktatásra állnak át az iskolák, valamint csak a létfontosságú árucikkekkel kereskedő üzletek maradhatnak nyitva. Fotó: MTI/AP/Ronald Zak