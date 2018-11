Autonóm járművekről hallhattak a Veab Tudósklubban

Méltó témával ünnepelte a magyar tudomány napját a Veszprémi Akadémiai Bizottság Tudósklub címet viselő rendezvénysorozata.

A jövőkutatás egyik legfontosabb területével, a közlekedéssel foglalkoztak az előadók: Bokor József villamosmérnök, a MTA alelnöke és Bauer Péter repülőmérnök. Közös elő- adásuk címe: Autonóm földi és légi járművek irányításelmélete.

Naponta értesülünk arról, hogy melyik nagy gépjárműgyártó világcég telepíti gyártóbázisát, majd kutatóintézetét hazánkba. Ez már következmény, hiszen glóbuszunkon gyorsan terjednek a vezető nélküli, illetve a vezető beavatkozását nem igénylő, úgynevezett autonóm járművek. Egy éve múlt, hogy hazánkban is engedélyezték a közlekedést autonóm járművekkel (amelyekben a próbafázisban természetesen benne kell ülnie a mérnöknek). Az is tény, hogy már meghaladta a százat az idén átadandó zalaegerszegi tesztpályára megkötött szerződések száma.

Ez lesz Európában az első, autonóm járművek tesztelésére alkalmas pálya. Mert nem kérdés, hogy a közeljövő is az autonóm járműveké, amit többek között a zéro emisszió, a demográfiai nyomás, a minimális baleseti kockázat, sebességoptimalizálás, üzemanyag-megtakarítás vagy követési távolság indokol. Nehéz lesz megszokni, hogy csak utasok leszünk saját autónkban – elkezdődtek a tanfolyamok, amelyeken azt kell megtanulni, hogyan ne nyúljunk semmihez, mert már fedélzeti elektronika intéz mindent. Efelé tart a légi közlekedés is – hallottuk Bauer Pétertől, aki a repülőgép-fejlesztés irányairól beszélt, amikor a GPS, a gyorsulásmérő, a szögsebességmérő és a számítógép „dolgozik” együtt, megfelelve a stabilizáló szabályozás, az útvonalkövetés, a látni és elkerülni követelményének amellett, hogy a vezeték nélküli kommunikáció révén a folyamat földi figyelő rendszerrel is követhető.