Avató ünnep és családi nap Balatonszőlősön

Közösségi teret avattak és kemencét adtak át ünnepélyes körülmények között a családi napon, Balatonszőlősön a közelmúltban.

Ezt ne hagyja ki! A momentumos Cseh Katalinhoz köthető cégek kaphatták a 4,5 milliárdos uniós támogatást

– Egy hely, ahol együtt vagyunk. Nagyon örülök, hogy új közösségi térrel és kemencével gyarapodott Balatonszőlős, melyek újabb közösségépítő szerepet tölthetnek be a település életében, így vélekedett Kontrát Károly államtitkár, a térség országgyűlési képviselője Balatonszőlősön, az átadásokon. Megjegyezte, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a mai napon már birtokba is vették a helyiek, és egy nagyon tartalmas programmal avatták fel. A képviselő arról is beszélt, hogy mindig szívesen látogat el a településre, ahol folyamatos kapcsolatban áll a vezetéssel a különféle pályázatok miatt, melyeket szívesen támogat, és ez így történik a jövőben is.

– A balatonszőlősi emberek ezentúl is számíthatnak rám, fogalmazott.

Mórocz László polgármester egyebek mellett arról beszélt, hogy ötmillió forintból építették meg a kemencét. Ehhez az EU vidékfejlesztési pályázatától hárommillió forintot nyertek el, a többi pénzt saját erőből finanszírozták. A közösségi tér 6,5 millió forintba került, melyhez ötmillió forint támogatást kaptak a Balaton Fejlesztési Tanácstól, a többit szintén saját forrásból fizették. A téren egyebek mellett sporteszközöket helyeztek el, a mozgáskorlátozottaknak pedig sakkasztalt. Kitettek padokat, és igényes parkot is kialakítottak.

A polgármester köszönettel szólt Kontrát Károly képviselő támogatásáról, aki új hírekkel is érkezett hozzájuk az átadásra. Eszerint a Magyar Falu Program pályázatain ötmilliót nyertek az orvosi rendelőre, a közmunkásuk béréhez pedig hárommillió forint támogatást kapnak. Mórocz László örömmel mondta el azt is, hogy Balatonszőlős egyre népszerűbb, amit jeleznek egyfelől az emelkedő ingatlanárak, másrészt mind többen telepednek le ezen a településen. Az köszöntők után gazdag programokkal ünnepelték meg az átadásokat, egyebek mellett közös kemencés sütéssel, és meg lehetett kóstolni a főzőcsapatok finomságait is.