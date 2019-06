Az állandóság követendő példái – Pedagógusokat köszöntöttek Várpalotán

A nevelők napja alkalmából a pedagógusokat köszöntötték az a napokban a várpalotai Jó Szerencsét Művelődési Központban. Az ünnepi rendezvényen az elismerő oklevelek, valamint a Pedagógus Szolgálati Emlékérmek mellett a Veszprémi Tankerületi Központ által újonnan alapított Lámpás-díjat is átadták.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere köszöntő beszédében hangsúlyozta, a tudás definíciója alapvető változáson ment keresztül az utóbbi egy évtizedben. A városvezető úgy fogalmazott, a technológiai robbanás következményeként ma a tudáshoz való hozzáférés már nem kizárólagosan a tanárok felelőssége, ami egyszerre csodálatos fejlemény ugyanakkor ijesztő kockázat is. A városvezető rámutatott a tudás kikerült az ellenőrzésünk alól.

– Hajdanán évszázadokon keresztül, de még a huszadik század nagy részében is a tudás birtoklása a pedagógusok privilégiuma volt, miképpen annak rendszerezése és továbbadása is. A tanár elméjében összegyűlt információk mennyisége és azok értő, felelős megosztásának képessége olyan magas társadalmi rangot biztosított a korábbi oktatói nemzedékeknek, amelyekre ma már irigykedve pillantunk vissza. Ma azonban a tudás az emberi agy helyett vagy mellett számtalan, az egyes ember befogadóképességét sokszorosan meghaladó kapacitású digitális adatbázisokban lelhető fel és onnan olyan könnyen, illetve gyorsan hívható le, amellyel egy katedrán álló és beszélő szakember nehezen tud versenyezni. Nem is kell neki. Meggyőződésem, hogy az új idők új szelei nem elfújják a pedagógust, hanem megerősítik – emelte ki Várpalota polgármestere, hozzátéve, a tanár egy olyan kalauz, aki a felfoghatatlan mennyiségű információ dzsungelében utat vág az őt követő generációknak, hogy azok ne tévedjenek rá a hamisság csábító, de sehová sem vezető ösvényeire.

A palotai városvezető emlékeztetett, a tanár nem csupán oktató, hanem nevelő is, aki az állandóság követendő példáját mutatja mindazoknak, akik megrettennek a társadalom, a kultúra, a tudomány, a technológia, a morál, vagy éppen a munkaerőpiac olykor követhetetlen tempójú változásaiban.

A folytatásban elismeréseket adtak át a művelődési központban. A Veszprémi Tankerültei Központ által idén alapított Lámpás-díjat Devecseriné Hánis Ildikó, a Bartos Sándor Általános Iskola és EGYMI pedagógusa vehette át, míg Vizl Mária és Kékes Annamária, a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, Bali Istvánné, az Inotai Tag­iskola pedagógusa, Kugler Lajosné, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusa, valamint Borsos Jenőné, a Rákóczi Telepi Tagóvoda óvodapedagógusa Pedagógus Szolgálati emlékérmet kapott.

Vadász Olga-díjban részesült Fekete Zoltánné, a Dúdoló Tagóvoda óvodapedagógusa, Csiszár Mária Zsuzsanna-díjat vehetett át Nemes Lászlóné, a Várkerti Általános Iskola tanítója, míg a Várpalota Város Önkormányzata által adományozott Winkler Márton-díjat idén Tóth Kálmán, a Faller középiskola pedagógusa kapta.

Az elismerések átadását követően várpalotai óvodások és általános iskolások kedveskedtek zenés, verses, táncos műsorral a pedagógusoknak.