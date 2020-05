Az ápolókat köszöntötték Várpalotán

Az intézményben elrendelt látogatási tilalom miatt a helyi Szépkorúak Otthona előtt köszöntötte az ápolók nemzetközi napján az intézmény dolgozóit Campanari-Talabér Márta polgármester és Kontrát Károly országgyűlési képviselő.

A jeles nap alkalmából virággal és édességgel köszönte meg a Csehné Huszics Márta vezette otthon dolgozóinak munkáját Campanari-Talabér Márta és Kontrát Károly.

– Az elmúlt két hónap a Szépkorúak Otthona dolgozói számára is kihívásokkal teli volt. Példásan helytálltak ebben a nehéz helyzetben, és nagy örömünkre az otthon minden munkatársának negatív lett a koronavírustesztje is, azaz kívülről nem juthatott be a vírus az intézménybe.

Mivel március közepe óta látogatási tilalom volt az otthonban, így az ellátottak is biztonságban voltak és vannak. Ez nagyon fontos és jó hír, hiszen halljuk, hogy leginkább az idős- otthonokban terjedt az elmúlt időszakban a járvány. Köszönettel tartozunk az ápolóknak, nemcsak az elmúlt két hónap, hanem az elmúlt évek odaadó munkája miatt is – mondta Campanari-Talabér Márta.

Florence Nightingale angol ápolónő az 1853–56-os krími háború idején a tisztaság és a megfelelő ellátás megszervezésével jelentősen csökkentette a halálozási arányt a törökországi brit katonai kórházban. Szavai szerint az ápolónő munkája háromszoros érdeklődést kíván: szellemi érdeklődést az eset iránt, szívbeli érdeklődést a beteg ember iránt és szakmai érdeklődést a gyakorlati munka technikája iránt. Az ápolók nemzetközi napján Florence Nightingale-re is emlékeznek születésnapja alkalmából.