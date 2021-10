Az EKF óriási lehetőség, amellyel élnünk kell

Navracsics Tibor volt a vendége a nagyvázsonyi Közéleti Kávéház sorozat októberi rendezvényének. Fábry Szabolcs polgármester beszélgetett a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program koordinálásáért felelős kormánybiztossal politikáról, a 2022-es választásokról, Veszprém megyei kötődéseiről, és természetesen az EKF nyújtotta lehetőségekről is.

Ezt ne hagyja ki! Cserbenhagyta választóit a szivárványkoalíció

A kötetlen beszélgetés során Navracsics Tibor a saját és a családja életében is meghatározó szerepet játszó térségünkről megjegyezte, hogy ez egy összefüggő térség, ezért súlyos hiba volt, hogy 1990-ben, teljes jószándéktól vezetve a megyeszékhelyeket, mint megyei jogú városokat kivették a megyékből, ezáltal Veszprémet a térségből.

– Veszprém elkezdett magával foglalkozni, bezárkózott. Az a város, amely természetes szervező eleme volt a Bakony-Balaton térségnek, egyszerűen kivonult ebből a térségből. Viszont ez továbbra is egy szerves egység, és az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat ebből a szempontból egy nagyon jó érv, vagy indok amellett, hogy újra felvegyük a fonalat. Különböző programokban együttműködve felfedezzék a falvak a városokat, a városok a falvakat, a bakonyi és a balatoni emberek is egymást – fogalmazott a kormánybiztos, aki szerint irigylésre méltó pozícióban van, mert a világ egyik legszebb vidékén, nyaraló körülmények között járhat dolgozni. Itt, a FIDESZ választókerületi elnökeként, még kampányolni is élvezet.

Kiemelte még, hogy ez egy olyan térség, amely a természeti szépségei és az itt élő emberek minősége és kvalitásai miatt is megérdemli, hogy bemutatkozzon Európának. Hangsúlyozta, hogy a térség történelmében talán az EKF a legnagyobb lehetőség, hiszen békés körülmények között, még soha nem volt lehetőség arra, hogy egész Európa figyelmét felhívja magára, ezért ez egy óriási lehetőség, amellyel élnünk kell.

Nagyvázsony is csatlakozott az EKF programsorozatához, amelynek kapcsán Fábry Szabolcs a várható fejlesztések mellett elújságolta, hogy felmerült az ötlete annak, hogy 2022 októberében, a kenyérmezei csata évfordulójáról egy látványos programmal emlékezzenek meg. 150-200 lovas-és gyalogos hagyományőrző, illetve önkéntesek bevonásával játszanák el a törökök legyőzését, amelyet aztán a Kinizsi várban ünnepelnének meg. A polgármester reményét fejezte, hogy az unikális ötletet támogatják a helyiek is, hiszen turisztikai szempontból is komoly lehetőség rejlik benne.