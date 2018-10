Az Élő Rózsafüzér a hit erősítése

Ötödik éve dicsőítik a Magyarok Nagyasszonyát – latinul Patrona Hungariae, Szűz Mária egyik elnevezése, mely kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal – élő rózsafüzér áhítattal a kis bakonyi faluban.

A magyar katolikus egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról, amikor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik az országért, a nemzetért. A Magyarok Nagyasszonya ünnepet 1896-ban XIII. Leó pápa engedélyezte. A millennium alkalmából Vaszary Kolos bíboros prímás esztergomi érsek kérte ezt. A rózsafüzér, azaz a szentolvasó a Máriát tisztelő ájtatosságok között a legelterjedtebb.

A hagyomány szerint nevét onnan kapta, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette a Szűzanya számára koszorúnak. Egykor a szántóvetők fohásszal fogtak munkájukhoz, olvasójukat az ekeszarvra akasztva. A csíki székelyeknél a nagyanyák már apró unokájukat tanították a rózsafüzér imára, eszközül a cérnára fűzött boróka, vagy a tíz ujj is megtette. A szülők széna- és kévehordáskor a szekér után ballagva, kezükről mondták az imát. Jásdon öt évvel ezelőtt honosította meg az Élő Rózsafüzért az akkori plébános, Czár Péter atya, melyet akkor Prímász Róbert nagyesztergári plébánosként celebrált, majd miután négy éve megkapta a falut, immár ő szervezi.

A több száz fős menet – a helyieken kívül a környező településekről is érkeztek zarándokok – a szentmisét követően imádkozva végigvonult a falu főutcáján. Elől a keresztet a harmadik osztályos Bákor Bálint vitte, őket a hittanos gyermekek, majd Róbert atya követte, mögötte szlovák nemzeti viseletbe öltözött fiatalok vitték az egyházi zászlókat és a rózsaágyra állított, ünnepi ruhába felöltöztetett Szűz Mária szobrot. Őket a papság követte, Bicsár László kutasi plébános – aki a misét és a körmenetet is celebrálta – Dékány Sixtus emeritus ciszterci apát, olaszfalui plébános, Horváth Lajos esperes atya, Nagy Nándor devecseri plébániai kormányzó, az egyházi énekkart Csomay Tünde vezette, majd a hívek vonultak. Köztük volt Lebán Józsefné is, aki kezdettől részt vesz az Élő Rózsafüzéren.

– Régebben a rózsafüzér imádságokat a templomban tartottuk, ez jobb, úgy gondolom, sokkal jobban bennünk marad, ha közösen megyünk a körmenetben és együtt imádkozunk. Valahogy jobban beleéli magát az ember, olyan, mintha találkoznánk a Szűzanyával. Úgy érzem, ez valóban a hit erősítése. Az idősek mellett a fiatalok is jönnek. Nálunk élnek a szlovák hagyományok, népviseletes fiatalok viszik a zászlókat és a Mária szobrot, melyet a Szent-kút szeptemberi búcsúja után az erdei kápolnából télre behozunk a templomba, mondta. A rózsafüzéres körmenet után a menet visszatért a templomba, Róbert atya áldása után az ünneplők elénekelték a Boldogasszony anyánk ősi katolikus himnuszt.