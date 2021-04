Az első enyhítésre készülnek Szlovákiában

„Már hozzászokunk, hogy rendszeresen, akár hetente többször is mintát vesznek orrunkból” – mondta el Bőd Titanilla, aki újságíróként dolgozik Pozsonyban. Szlovákiában hamarosan kinyitnak az üzletek, a múzeumok és kiscsoportos edzéseket is lehet tartani.

Tavaly karácsony előtt szigorú óvintézkedéseket vezettek be a koronavírusjárvány miatt Szlovákiában, súlyos volt a helyzet a túlterhelt kórházak miatt is. Most csökkenő tendencia tapasztalható a megbetegedők számában. Bőd Titanilla viszont azt is megjegyezte: még nem látszik, milyen hatása lesz a húsvéti hosszú hétvégének. Egy-egy intézkedés eredménye általában csak két héttel később mutatkozik meg a fertőzés terjedésében. Így csak hamarosan derül ki, az ünnepek alatt betartották-e a javasoltakat az emberek vagy épp rontottak a helyzeten azzal, hogy könnyelműen többekkel találkoztak.

Most az első enyhítésre készülnek a Szlovákiában élők. Bőd Titanilla elmondta, hogy április 19-től kinyithat az összes üzlet, míg eddig csak élelmiszerboltokban, drogériákban és gyógyszertárakban lehetett vásárolni. Emellett az említett dátumtól múzeumok, galériák és könyvtárak is fogadhatnak látogatókat, korlátozásokkal. Hat tagú kisebb csoportokban a közös sportolást is megengedik, míg eddig csak az egyéni mozgás volt szabad. Továbbá a jobb helyzetben lévő járásokban több tevékenységhez, amihez eddig hét napnál frissebb negatív koronavírusteszt volt szükséges, ezután elegendő lesz tizennégy napon belüli. Például a munkába járáshoz, a természetbe kilátogatáshoz. Viszont a rendezvények szervezői eltérhetnek az előírtaktól, azaz szigorúbb szabályokat érvényesíthetnek. Titanilla például a napokban egy zárt kapukkal játszott futballmeccsre ment tudósítani, ahol 48 óránál frissebb tesztet kellet felmutatnia, emiatt egy nappal előtte el kellett mennie mintavételre.

– Egyik ismerősöm átesett a Covidon, és a szabály szerint kilencven napig nem kellett volna tesztelésre járnia, mert elfogadott a virológiai szakemberek körében, hogy három hónapon belül nagyon kicsi az esélye az újabb megfertőződésnek. Mégis friss negatív tesztet kért tőle a munkahelye. Már hozzászokunk, hogy rendszeresen, hetente többször is mintát vesznek orrunkból – állítja Bőd Titanilla. Szerinte megkönnyebbülést jelent sok vállalkozásnak az április 19-i nyitás. Az üzletek működtetői örülnek neki, az amatőr csapatok is a kiscsoportos edzési lehetőségnek. De, ha utóbbiak komolyan veszik a szabályokat, akkor nem kerülhetnek közeli kontaktusba. Azaz például a focisták nem gyakorolhatják a becsúszó szerelést, a cselezést, csak passzolgathatják a labdát. Nem ellenőrizhető persze mindenhol, mindenkinél az előírások betartása, ahogy korábban sem volt ez lehetséges.

– Talán bízhatunk abban, valóban visszahúzódik a járvány, tovább csökken a megbetegedések napi száma. Abban sokan bizonytalanok, mi ennek az oka. A tavasz, a korlátozások, az, hogy sokan átestek már a betegségen vagy az oltások? Az sem tisztázott még, a vendéglátó vállalkozások mikor fogadhatnak majd vendégeket. Egyelőre az éttermek csak elvitelre adhatnak ételt. Jártam nemrég egy bevásárlóközpontban, ahol sok üzlet még zárva volt és a folyosókon lévő padokat is leragasztották szalagokkal, hogy ne lehessen azokat használni, így se kerülhessenek közel egymáshoz az emberek. Nem lehet például ilyen helyre egy találkozót megbeszélni a barátnőnkkel, beülni vele egy plázába egy kis trécselésre – mondta el a Pozsonyban dolgozó újságíró. Még nem kapott koronavírus elleni oltást, még nem jogosult rá. Nemrég nyílt meg a lehetőség arra, hogy a 45 év felettiek is regisztrálják magukat, kedd óta már a negyven felettiek is jelentkezhetnek, így bízik benne, hamarosan ő is megteheti 38 évesen. Pár héten belül válószínűleg felkerülhet a vakcinát igénylők listájára. Úgy véli, mielőbb jobb lenne beadatnia, ez a kulcs szerinte is ahhoz, hogy hasonlóképp élhessük az életünket, mint korábban.