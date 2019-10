Az emblematikus, régi városrészre Cserhátra emlékeztek Veszprémben

Évről évre megemlékezést tart a Cserhát Baráti Társaság, amellyel a megyeszékhely emblematikus városrésze régmúltját idézi fel. A kilencedik megemlékezést a Lovassy László Gimnázium udvarán tartották.

Némedi Lajos alpolgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, a Cserhát egykori és jelenlegi lakói, a baráti kör együtt ünnepel, a múltnak adózik. Szerinte a Cserhát nem egyszerűen csak a belváros, és nem csak a város szíve, hanem az itt élt emberek kétkezi munkája, szorgalma, és városszerte megbecsülése is.

Érdekes emlékeket idézett meg Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros, aki három-három legendás iparos – a Kőkép utcában szomszédok voltak – , a Cserháton egymás mellett élt lakos személyét villantotta fel.

Elsőként Benkő Istvánról mesélt, aki püspöki bognármester volt, arra specializálta magát, hogy vörösboros hordókat készített és szabadalmaztatott. Nagy sikerrel, hiszen határainkon kívülre is eljutott híre: a párizsi világkiállításon első díjat nyert. Ő volt az is, aki Veszprém képvi­seletében Kossuth Lajost meg­látogatta, és akit fogadott az agg kormányzó. Az ő támogatásával vezették be a vízvezetéket is a városrészben.

A másik nagyszerű mester Fix Gábor csizmadia: ő Ajkarendekről szegény iparosként érkezett, és felépített egy nagy műhelyt. Nála készültek az úgynevezett veretes csizmák a püspökségnek. De hozzá kötődnek a Veszprém környéki német falvakba készülő lakodalmas csizmák is.

Márkusné Vörös Hajnalka azt is megosztotta a rendezvényen részt vevőkkel, hogy böllérséggel is foglalkozott Fix Gábor, az ezen tevékenység által megmaradt állati húgyhólyagokat nem dobta el, hanem kikészítve csizmabélést készített belőle. Nem is fagytak meg ezen lábbelikben az I. világháborúban szolgáló magyar katonák végtagjai.

Szintén a Kőkép utcában élt és alkotott Rosenthal Sándor ügyvéd és az izraelita hitközség tagja. Az ő tulajdonában volt a Bagolyvár, de rá azért is emlékezhetünk, mert a Veszprém vármegye című lapban megjelentek a veszprémi házakat bemutató írásai, mondta a főlevéltáros.

Elhangzott az is, hogy a cserháti iparosok jelentős társadalmi, erkölcsi, és gazdasági bázisát jelentették a városnak.

A megemlékezésen megkoszorúzták a kopjafát, majd a Veszprémi Német Klub énekkara adott műsort.