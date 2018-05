Az Európai Unió Natura 2000 díját nyerte a sasprojekt

A nemzetközi szakmai zsűri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által koordinált Partnerség a parlagi sasokat érintő mérgezések megszüntetéséért című pályázatot hirdette ki győztesnek a Természetvédelem kategóriában indult harmincöt pályázat közül.

A Natura 2000 díj a legsikeresebb európai természet-megőrzési projekteket jutalmazza, és felhívja a figyelmet Európa egyik kiemelkedő vívmányára, a védett területek Natura 2000 hálózatára – írta közleményében az MME.

A parlagi sasok védelmét célzó program elmúlt hat évi munkájában a madártani egyesület mellett a Hortobágyi, Bükki, és Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságok, a Budapesti és Jászberényi Állat- és Növénykertek, az Országos Magyar Vadászkamara, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület vett részt. A résztvevők húsz magyarországi Natura 2000 területen és azok közelében lévő élőhelyeken akciókat szerveztek a jogellenes tevékenységek nyomon követésére, nyilvántartották az elpusztult példányokat, biztosították a fészkek háborítatlanságát.

Emellett sikeres összefogást szerveztek a természetvédők, a vadászok, a rendőrség és az állatorvosok bevonásával a bűncselekmények visszaszorítása érdekében. A projekt elindítása óta a mérgezéses esetek száma jelentősen lecsökkent, amellyel párhuzamosan a parlagi sasok hazai költőállománya közel egyharmadával emelkedett a projekt utolsó éveiben.

A zsűri indoklásában három szempontot emelt ki, amellyel a magyar projekt kiemelkedett a rendkívül erős nemzetközi mezőnyből.

Egyrészt az Európai Unió egyik kiemelten veszélyeztetett ragadozómadár-fajának a megőrzését célozta. A projekt eredményeképpen a magyar parlagisas-állomány 150-ről 200 pár fölé emelkedhetett, ami egyben az Európai Unió egész állományának 25 százalékos növekedését is jelentette. Másrészt az egész Európában komoly gondot jelentő illegális mérgezések ellen lépett fel, mégpedig egy olyan széles partnerség keretében, amelyben számos civil és állami szereplő dolgozott együtt a közös cél érdekében. A zsűri díjazta azt is, hogy a projektet a közelmúltban sikerült más országokra is kiterjeszteni, így a kidolgozott módszerek Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában, Szerbiában és Magyarország új területein is elősegítik majd a probléma kezelését.”

A díjátadó ünnepségen az MME részéről Horváth Márton, a projekt vezetője vette át a díjat, aki kiemelte, hogy az elismerés segíti, hogy a munkát folytatni tudják, hiszen ez hatalmas motiváció valamennyi kolléga számára, aki a projektben dolgozott.