Az idei esztendő sikerei, örömei, eredményei – Milyen tervekkel vág neki 2020-nak?

Ma búcsúzik az óesztendő, eljött az ideje a számvetésnek. Milyen örömteli események történtek 2019-ben, sikerült-e az idei év, milyen tervekkel lép át az új esztendőbe?

A porcelángyártásban világelsők

– A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. az elmúlt évekhez hasonlóan sikeres és nyereséges évet zárt – mondta lapunknak Simon Attila igazgató. – Mára Herend világelső porcelánmanufaktúrává vált, és a Budapesti Értéktőzsde az idei évben az ötven legsikeresebb magyarországi vállalkozás kö­zé sorolta a manufaktúrát, amely közel 750 munkavállalónak, beszállítónak és rajtuk keresztül családjuknak biztosított jövedelmet, megélhetést. A társaság exportárbevétele 19 százalékkal nőtt, és a nyere­séges működésnek köszönhetően minden munkavállaló 250 ezer forint karácsonyi jutalmat kapott.

– A cégnél a munkavállalói bérek az elmúlt években közel 60 százalékkal növekedtek, s Herend működésével hozzájárult a pozitív ország­imázs-építéshez is. Számtalan nemzetközi diplomáciai látogatót fogadtak, ezek közül az egyik legkiemelkedőbb a japán császári család tagjának, Kako hercegnőnek a látogatása volt. A manufaktúra tizenegy kulturális kiállítást is rendezett 2019-ben.

– 2020-ban nagy várakozással tekintünk a frankfurti Ambiente Szakvásáron való bemutatkozásra és az új Herend-stand felállítására, amely megjelenésében újszerű, innovatív, trendi és elegáns lesz. Azt hirdeti majd, hogy ma Herend a kézműves porcelángyártásban világelső – fogalmazott.

A folyamatos munka fontos része az életének

Németh István Pétert ugyan­csak felkértük arra, hogy összegezze a 2019-es évet. A tapolcai költő az alábbiak szerint fogalmazott:

– Munka szavunk etimológiája nem sok jót ígér: szláv jövevényszavunk szenvedést, kínt és gyötrelmet jelent. A Halotti beszédben azt mondja a 13. századi búcsúztatást celebráló egyházi személy, hogy Ádámot és Évát az Úr e „muncas vilagbele”, vagyis e munkás világba vetette bele. Ez természetesen nem csupán annyit tesz, hogy a paradicsom elvesztésével dolgoznunk kell a megélhetésért, hanem hogy a szenvedés völgyében kell járnunk egész életünk során. Szép, hogy mi már a tudatos, célszerű tevékenységet, az értelmes munkát értjük a „munka” alatt.

– Dolgozhattam az óévben fiatalkori magyaróráim újraidézésén, pedig óravázlataim sem maradtak meg, mivel nem is voltak. Kemény Géza szakfelügyelőnk ha rákérdezett az óravázlatra, felelhettem: Már megittam. (Egy csésze fekete­kávé mint óravázlat!) Idén írhattam édesanyámra való visszaemlékezéseimet kisprózákban, vezethettem verses naplót Tapolca és Keszthely között a buszutakról, kutathattam a Balatoni Múzeum könyvtárában, tudósítottam a futballpályák és a líra mezsgyéjéről is (Kiss Benedek és Utassy József versei nyomán), olvashattam föl a füredi Gyógy téren, a révfülöpi mólón, Bazsiban Simon István emlékházának udvarán, ahol hajdan a Mirza nevű kiscsikó nyihogott. Írásaimat becsülték veszprémi, kaposvári, egri és fővárosi folyóiratok.

2020-ra, az új esztendőre Papp Árpád költői és műfordítói pályaképének elkészítését vállaltam. (Árpádot mint badacsonyi szőlősgazdát sem szabad felednünk, nemhogy az alkotót, aki ezer szállal kötődött vidékünkhöz.)

A folyamatos munka igen fontos része az életemnek, nemcsak olyan tevékenység, amelybe fárad, sőt kimerül az ember, de személyes jó érzésem és örömforrásom is. Kívánom mindnyájunknak az új esztendőre, hogy akkor már lehessen innovatív!

Szeretne jó döntéseket hozni

A tapolcai Siklósi Gergely párbajtőröző számára meseszerűen alakult a 2019-es esztendő, hiszen előbb Düsseldorfban bronzérmet szerzett a párbajtőrcsapat újonc tagjaként az Európa-bajnokságon, ezt követően a Budapesten megrendezett vívó-világbajnokságon volt legyőzhetetlen, és egyéniben állhatott fel a dobogó tetejére.

– Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen fantasztikusan sikerül számomra a 2019-es év. Bizakodtam, hogy a hazai rendezésű világbajnokságon minél tovább jutok, ám nem gondoltam, hogy világbajnokként ünnepelhetem majd az év végi ünnepeket – nyilatkozta lapunknak a 22 éves vívó.

S aki azt gondolja, a sportolók számára is pihenést hoznak az év utolsó napjai, az nagyot téved, a vívók ugyanis a két ünnep között edzőtáboroznak. A 2020-as esztendő első heteiben az olimpiai kvalifikáció szempontjából is kiemelten fontos világkupára utaznak, ezért már arra összpontosítanak, és Gergő saját bevallása szerint az édesanyja által készített, sportszelettel feltuningolt püspökkenyér okozta következményektől is igyekszik megszabadulni.

– A következő esztendőre nincsenek nagy ígéreteim magam felé. Egyszerűen szeretnék boldog lenni és élvezni azt, amit csinálok, szeretnék jó döntéseket hozni – mondta.

Azt már csak mi tesszük hozzá, ha Gergő a tokiói olimpia döntőjében hozza meg ezeket a jó döntéseket, azt cseppet se bánnánk…

Mindig van feladatuk

Szaller Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat veszp­rémi koordinátora elmondta, a 2019-es esztendő a korábbi évekhez hasonlóan telt. – Munkánkat két időszakra tudjuk bontani, a télire és a nyárira – mondta a Naplónak. – Idén is az volt a jellemző a téli, hidegebb időszakokra, hogy az intézményi kihasználtság jóval magasabb volt, mint a nyáriban. Többen jönnek be hozzánk a hideg miatt.

A szakember elmondta azt is, hogy a hajléktalan emberek létszáma évek óta stagnál, ami idén sem volt másként. – Nem ugyanazokat az embereket látjuk el, hanem az jellemző, hogy a hajléktalanellátásból kikerülő emberek helyére sajnos mindig jönnek újak, akiknek segítségre van szükségük. Közel 250–280 hajléktalan ember van, akiket gondoznak a különböző ellátási egységek. Ők azok, akik átmeneti szállón laknak, éjjeli menedékhelyen éjszakáznak, illetve otthonban, egészségügyi centrumban vannak férőhelyeken.

A korábbi évekhez képest egy kicsit korábban – novemberben –, de már megindult az utcai szolgálat is. Többet járnak azokra a frekventált helyekre, ahol a segítségükre lehet szükség. Működik teajáratuk is heti háromszor, ami kilenc állomáshelyen áll meg, és amikor ételt is visznek ki közterületre. – Ekkor találkozunk az utcán élők 80-90 százalékával – mondta Szaller Péter.

Jelentős társadalmi szerepvállalás

A nagyszínpadon és a Latinovits–Bujtor Játékszínben tizennégy bemutatót tartott a Veszprémi Petőfi Színház 2019-ben – mondta Oberfrank Pál. Noha a teátrum vezetése nem években, hanem évadokban tervez, gondolkozik, az igazgató összegezte az évet.

Az évad hagyományos prog­ramjai a gyereknap, a bérletek éjszakája és a nyílt nap, második alkalommal rendezték meg az Érzékenyítő fesztivált és a Rátonyi Róbert Operettfesztivált.

Az intézmény sok produkciót fogadott és az ország különböző pontjain vendégszerepelt. A Kerényi-program keretében a színház két ifjúsági tábort szervezett a nyáron a Balatonalmádi Magtár Rendezvényközpontban, szeptemberben Kerényi Imrére emlékeztek. A Kossuth utcán nyílt Veszprémi Ifjak Pontján, a színházban a Petőfi Szalon sorozatán októbertől havonta várják a nézőket.

Egyre jelentősebb az intézmény társadalmi szerepvállalása; a társulat tagjai nyug­díjas­szervezeteknél, otthonokban, a Kozmutza Flóra iskolában és a Fenyveserdő otthonban léptek fel.

A jótékonyság januárban folytatódik: a színház több népszerű, bérletszünetes elő­adás bevételének – adomány­ként befizetett – részét civil szervezeteknek (az AutiSpektrum Egyesületnek, a Veszprémi Egyetemi Színpadnak, a Horgony Alapítványnak) ajánlja fel. Az évad tervezett bemutatói mellett 2020-ben is megrendezik a két fesztivált, Erdélybe utazik a társulat. Folynak a rekonstrukció előkészületei: megszülettek az engedélyezési tervek, majd a kivitelezési tervek következnek, tavasszal a közbeszerzési eljárás. A következő évadot is a színházban tartják, tette hozzá az igazgató.