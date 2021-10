Az idősek napját ünnepelték Veszprémben

Veszprém város és a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepséget pénteken az Agóra Veszprém Kulturális Központban.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő ünnepi beszédében hangsúlyozta: a mai nap magában hordozza mindazt, amit az ünnep fogalmáról tudunk.

– Az időseket ünnepeljük, azokat a társainkat, akik ugyanolyan meghatározó és hasznos tagjai közösségünknek, mint a még aktívak – mondta Ovádi Péter, aki szerint a fiatalabb generációk ne legyenek restek az idősekhez tanácsért fordulni, akik viszont forduljanak bizalommal gyermekeik és unokáik generációja felé.

– Veszprémben felismerték és megértették azt, hogy milyen érték van abban, hogy idős társaink köztünk élnek és aktív tagjai a közösségünknek – fogalmazott a képviselő. – A város megannyi nyugdíjasszervezete messze földön híres arról, hogy ilyen mértékben mozgatórugói közösségi életünknek.

Neveda Amália, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója köszöntőjében azt emelte ki, hogy a pandémia óta ez az első nagyszabású nyugdíjasoknak szervezett rendezvényük.

– Az idősek világnapja kicsit olyan, mint az anyák napja. Igaz, hogy mindkét napot évente egyszer-egyszer ünnepeljük, de anyukánk és a hozzánk közel álló idősek is mindig, nap mint nap eszünkbe jutnak – mondta. – Az önök korosztálya mindig példát mutat számunkra.

A rendezvényen ugyanakkor azokat a nyugdíjas vezetőket is köszöntötték, akik az elmúlt másfél évben élen jártak a pandémia elviselhetővé tételében, és példát mutattak. A díjakat Ovádi Péter és Porga Gyula polgármester adták át. Elismerésben részesült Ábrahám Emilné Erzsike, a Táborállás Dalos Kör és az Egészségpénztár Nyugdíjasklub vezetője, Frohmann Péter, a Balluff Nyugdíjas Baráti Kör vezetője, Gyimesiné Domonkos Ágnes, a Szenior Tanácsadók Társaságának klubvezetője, Sidó Gizella, az Aranyeső Nyugdíjas Klub vezetője és Szilágyi Erzsébet, a Veszprémi Rendőrségi Nyugdíjas Klub vezetője.

Idén Veszprém megyei jogú város polgármestere a város nyugdíjas polgárai érdekében végzett példamutató közösségfejlesztő tevékenysége elismeréseként Bodnár Istvánné részére Pro Meritis-érmet adományozott pénteken. A laudációból más mellett kiderült, ő az úgynevezett „újhullámot” képviseli a harmadik életszakaszba lépők körében. 2017-ben szenior tánctanfolyamot hirdetett, amelyre 140-en jelentkeztek, majd megalakult a Bónusz Nyugdíjas Táncklub. A klubban a repertoár egyre bővült, a szalontánc után népek tánca, majd színjátszó csoport is alakult. Nemzetközi nyugdíjas-találkozókra is vitték Veszprém jó hírét, és ma is, szinte hetenként kapnak meghívást a környező települések ünnepségeire. Zsóka korábban mint gyógypedagógus dolgozott Veszprémben. Hátrányos helyzetű gyerekeket tanított, akiknek útját később is figyelemmel kísérte, sőt, diákjai ma is felkeresik őt. Megbirkózott a sors neki szánt nehézségeivel, özvegyen nevelte fel két fiát.