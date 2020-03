Az iparis diákok fölállítottak egy virtuális iskolát – Pápán zavartalan a digitális oktatás

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a diákok távoktatás segítségével fejezik be a tanévet. Utánanéztünk, hogyan valósul meg ez Veszprémben és Pápán.

Az Ipari Discord nemcsak az oktatás színtere, de a közösségi élet is itt zajlik. A diákok két nap alatt hozták létre a rendszert, amit a veszprémi Ipari szakgimnázium tanárai és diákjai több mint egy hete használnak.

Nagy Gergő tizenharmadikos mechatronika szakos diák a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziumában. Amikor március 13-án, pénteken este meghallotta, hogy a következő héttől digitális lesz az oktatás, alig fogta fel, hogy többet nem jár majd az iskola épületébe. Poénból mondta társainak, hogy hozzanak létre egy szervert, amin folytathatják a tanulást, akár B tervnek is jó lehet (akkor még nem tudták, melyik lesz a hivatalos oktatási felület). Néhány barátjával kitalált egy rendszert. A Discord nevű platformot főként videojáték-közösségek számára tervezték, de nem zár ki semmilyen más témájú közösséget sem.

– Nagyon sok előnye van, könnyű a programozása, nem igényel konkrét programozási tudást, és sok embert könnyen el lehet érni – mondta Nagy Gergő. – Iskolánkba 810 diák jár, a tanári kar közel hetventagú, jelenleg 830 felhasználója van a rendszernek, amit nyolctagú csapatommal folyamatosan fejlesztettünk. Az iskolai névsor alapján belépéskor mindenkit ellenőrzünk; programozótudásával nagy segítséget nyújtott ebben Csáktornyai Ádám technikusképzésben részt vevő informatikustanuló.

A rendszer kitalálója hozzátette, vannak osztálychatek – ahova csak egy adott osztály tud bemenni az osztályfőnökkel – és szakoschatek, ahol a végzősök segítséget nyújthatnak az alsóbb éveseknek.

Létrehoztak előadókat, a tanárok lefoglalhatják azokat. Remélhetőleg bemegy az egész osztály, webkamerával a tanár arcát is lehet látni, hangját hallani, aki a képernyőjét meg tudja osztani. A diákok csöndben ülnek, de ha szükséges, azonnal beleszólhatnak, visszakérdezhetnek. Múlt héten szerdán 10-15, pénteken már 40-50 pedagógus, a tanári kar nagy része döntött emellett a rendszer mellett. Sok a pozitív visszajelzés, a tanárok megkeresték Nagy Gergőt, megköszönték neki és csapatának, hogy ott folytathatják a tanítást, ahol az előző héten abbahagyták.

Az Ipari Discord szervert március 15-én, vasárnap hozták létre, Csuta Béla angol nyelv és irodalom szakos tanár hétfőn, kedden már valamennyi óráját megtartotta. Elismeréssel szólt a fiatalokról, megteremtették a tanítás-tanulás keretrendszerét. A játék világából hoztak megoldást, két nap alatt felállítottak egy olyan rendszert, ami lehetővé teszi, hogy egy 800 fős iskolának akár videokonferenciát tartsanak, az osztályok együtt legyenek, a tanár felszólíthassa a diákot.

Csuta Béla elmondta, a diákok kialakították az iskola mását. Vannak tanári szobák (eddig nem volt önálló tanári szoba), a rendszer folyamatos kommunikációt tesz lehetővé. Lenyűgöző az, amit Nagy Gergőék létrehoztak, ahogyan ezt a kérdést villámgyorsan megoldották, közölte. Kiemelte a diákok önkéntességét, segítőkészségét. Szerinte ezt más iskolák is másolhatják, használhatják.

– Most a közösségek eltűnnek, mindenki önmagában lesz. El vagyunk zárva egymástól, mégis együtt lehetünk, és ez pszichológiailag nagyon fontos. Közösségi érzést ad az embereknek, ha online módon együtt vannak. Lehetséges a visszacsatolás, beszélünk egymással, láthatjuk egymást. Tanár is, diák is meg tudja mutatni magát. Hálásak lehetünk a diákoknak azért, hogy ezt a rendszert pillanatok alatt létrehozták, és végezhetjük a munkánkat.

Irányi László, a VSZC Ipari Szakgimnáziuma igazgatója kiemelte: a diákok egy hétvége alatt fölállítottak egy virtuális iskolát. A rendszeren belül van üzenőfal, szobák, igazgatói iroda; aki beszélni akar vele, az belép az igazgatói irodába. A rendszer egyben közösségi tér is: kialakították az iskola jellegzetes közösségi helyeit, a gépészfolyosót, azt a rész, ahova korábban cigarettázni jártak a diákok; minden úgy működik, mint eddig. Az Ipari Discord nemcsak az oktatás színtere, de abban is segít, hogy megmaradjon a közösségi élet. Az igazgató úgy tervezi, összehívja a diákönkormányzatot és megbeszéli a tagokkal, hogyan lehetne megtartani az április 8-i diáknapot. Virtuális diáknap virtuális feladatokkal, a diákönkormányzat szervezésében.

Pápán egyelőre nem ütközik akadályba a digitális oktatás megvalósítása – tájékoztatta lapunkat Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ (PTK) tankerületi igazgatója. Rámutatott, fontos, hogy a tanulókat és a szülőket folyamatos kapcsolattartásra ösztönözzék. Ennek elősegítésére a tantestületek a digitális munkarendre vonatkozó módszertani ajánlás alapján hozzáláttak az elektronikus kommunikációs felületek, illetve a digitális oktatási tartalmak használatához.

Megtudtuk, több intézmény is létrehozott az osztályoknak egy-egy Messenger-csoportot, ahol a pedagógusok és a szülők is láthatják a bejegyzéseket. Általában alsó tagozaton a tanulmányi anyag küldése a Kréta-rendszeren keresztül történik, illetve az adott osztály Facebook-csoportjába is feltöltik az osztályfőnökök a tudnivalókat. Felső tagozaton a tanulmányi anyag küldése szintén a Kréta-rendszeren keresztül valósul meg, illetve az adott osztály Facebook-csoportjába töltik fel a szaktanárok az általuk tanított tantárgy feladatait. Számonkéréshez a Redmenta nevű programot is szívesen használják az oktatók, valamint a megoldott feladatsorokat a Google Drive-on létrehozott mappákba ugyancsak fel lehet tölteni. Több helyütt a Google Classroomot is használják erre a célra, illetve ajánlják még az Okosdobozt és az M5 televízió oktató adásait is.

Egyházi Andrea kifejtette, az intézmények felmérték, ki az, akinek van otthoni internet-hozzáférése. Akiknek nincs internetkapcsolata, az oktatási intézmény portáján, az adott osztály iratgyűjtőjéből elhozhatja a kinyomatott feladatokat, és ide várják vissza a megoldásokat is. Több település is felajánlotta az elmúlt napokban, hogy azon tanulók számára, akik digitálisan nem elérhetők, a polgármesteri hivatalok dolgozói eljuttatják a szükséges tananyagot papírformátumban és segítséget nyújtanak annak visszaküldéséhez is. Ezenkívül azon családok számára, ahol több gyermek él, és az internet hiánya miatt nem valósítható meg a digitális oktatás, postai úton is elküldhető az egy hétre szóló feladatcsomag.

– A tanulók, a családok megfelelő eszközökkel való ellátottsága rendkívül vegyes képet mutat. Mintegy 60 százalékuk rendelkezik olyan eszközzel, ami megfelel az elvárásoknak. Mobiltelefon szinte mindenütt van, de ennek használata, funkciói korlátozottak, továbbá véges az internetforgalom (adott esetben egyetlen videó kimeríti). Néhány család pedig nem rendelkezik internetkapcsolattal. Ezekben az esetekben kénytelenek a papíralapú kommunikációt működtetni – magyarázta Egyházi Andrea.

Hangsúlyozta, az oktatómunka gördülékenyebbé tételére havi tematikus tanterv, illetve digitális órarend is készült, új tantárgyfelosztással, a közösségi médiában pedig számos online csoport alakult, ahonnan segítséget, ötleteket kaphatnak a pedagógusok.

– Az intézményeink saját házon belül digitális továbbképzést tartottak a kollégáknak, akik ezt igényelték. Ebbe az intézményi rendszergazdák is bekapcsolódtak. Példaértékűnek tartom, hogy egy pápai nyugdíjas szaktanácsadó pedagógus kollégánk felajánlotta a segítségét, és számos feladatot, tananyagot juttatott el a tankerületi központon keresztül az intézményeinkhez. Kötelességének érezte, hogy mint – ma már nem aktív – kolléga a lehetőségei szerint segítse ezekben az embert próbáló napokban az iskolák pedagógusait – emelte ki Egyházi Andrea.