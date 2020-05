Az iskolák mindent elkövetnek, hogy megvédjék a vírustól az érettségizőket

A középiskolások idén nem a klasszikus módon érettségiznek, hanem fokozott elővigyázatosság mellett. Nagyfokú odafigyelést igényel ez a fenntartók, a pedagógusok, iskolai dolgozók és a diákok részéről egyaránt.

A tapolcai Batsányi János Gimnázium minden végzős diákja érettségizik, már az 52 tanuló felkészítésére is nagy erőket összpontosítottak tanáraik. Amint az érettségi lebonyolítására szintén jelentős figyelmet fordítanak. Az épület szerencsés adottságai folytán az érettségizők az intézmény két épületszárnyába külön bejáraton mehetnek be, így csökken az azonos területen való mozgás lehetősége – tudtuk meg Varga Tiborné igazgatótól. – Mindkét bejáratnál külön portaszolgálat lesz, folyamatosan léptetjük be a diákokat, maszkot kapnak, és legfeljebb hatan tartózkodnak majd egy tanteremben, fokozott felügyelet mellett. A diákok a vizsgák közti időt is a tantermekben töltik, és csak ellenőrzés mellett mozoghatnak – mondta az igazgató.

A tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola érettségizői a belépéskor kézfertőtlenítőt és maszkot kapnak, sőt, a testhőmérsékletüket is megmérik és nyilatkoztatják őket például arról, hogy nem kellene-e éppen karanténban lenniük. Egy tanteremben kilencen adnak majd számot tudásukról, aki pedig kilép a teremből, köteles szájmaszkot felvenni. Amikor elhagyja az épületet, le kell adnia a maszkot, amelyet fertőtlenítve adnak át másnap. – Kértük a diákokat, hogy ne öltönyben, hanem olyan öltözetben érkezzenek, amelyet könnyen tisztán tudnak tartani, hogy minden nap másikat, tisztát vehessenek fel. A kollégák köpenyt és maszkot, kesztyűt viselnek majd. Az épület helyiségeit naponta fertőtlenítjük – mondta Szollár Gyula igazgató.

A sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumban két osztály érettségizik, valamint a helyi szakképző iskola diákjai ugyancsak. Összesen több mint hatvan érettségiző érkezik az intézménybe, több bejáraton keresztül. A diákokat folyamatosan tájékoztatták a tudnivalókról Egy tanteremben legfeljebb nyolc érettségiző tartózkodhat majd. Nekik és tanáraiknak a fenntartó védőmaszkot, kesztyűt, fertőtlenítőt biztosít – tudtuk meg Szeidlné Lakos Éva igazgatótól. – A mellékhelyiségeket folyamatosan fertőtlenítjük, takarítjuk, miként a tantermekben a bútorokat is fertőtlenítik a technikai dolgozók – mondta az igazgató.

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma (Refi) vezetése időben felkészült az érettségi vizsgák lebonyolítására. Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettes tájékoztatása alapján az iskola és a kollégium épületének teljes fertőtlenítése megtörtént. A kollégiumban minden diáknak, aki igényelte, elhelyezést biztosítanak. Valamennyien egyedül tartózkodnak majd a szobában. A végzősök értesítést kaptak arról, hogy a főépületnek melyik bejáratán keresztül léphetnek be az iskolába. Mivel három különböző oldalon is van kapuja az iskolának, így viszonylag egyszerű az érettségizők beléptetése. A fogadó folyosórészeken géles kézfertőtlenítő használata után gumikesztyűt és orvosi szájmaszkot vehetnek át az őket fogadó pedagógusoktól, melyet napra és létszámra kiszámolva steril dobozokba készítettek elő a munkatársak. Egy-egy osztályteremben legfeljebb nyolc diák írja az írásbeli vizsgát. Az érettségizőket a vizsga megkezdése előtt hangosbemondón keresztül tájékoztatják majd. A felügyelő tanárok felkészítése az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint megtörtént, melynek tartalmát elektronikus formában kapták meg és tudomásul vették. A felügyelő tanárok a dokumentumok aláíratásakor, a borítékok, feladatlapok kiosztásakor és visszaszedésekor kötelesek maszkot és gumikesztyűt viselni. A Refiben nem osztották be a hatvan év feletti, a krónikus betegségben szenvedő, illetve azon pedagógusokat, akik nem szerettek volna maguk vagy közeli hozzátartozójuk kora, betegsége miatt az írásbeli vizsga lebonyolításában részt venni.

Az ajkai VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollé­giu­ma megszervezte a biztonságos érettségi megtartásához szükséges óvintézkedéseket. Az intézmény igazgatója, Szaniszló Edit lapunkkal megosztotta, a kormány iránymutatása szerint cselekednek az érettségi vizsga megtartásakor. Az előkészítés része a minden részletre kiterjedő fertőtlenítés. A takarítás után az eddig megszokottól eltérően hypós vízzel fertőtlenítik a padokat, a különböző felületeket, a padlót. A vizsgázók az épületbe lépve maszkot és kesztyűt kapnak. Az iskolába a diákok hetvenszázalékos alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata után, másfél méter távolság megtartásával, egyesével léphetnek be. A bejárattól a vizsgaterembe mennek, csak a kijelölt mosdót használhatják. Egy teremben hét-nyolc tanuló vizsgázik. Az írásbelik alatt folyamatosan szellőztetnek. A klímás termekben kitisztíttatták a berendezéseket. Minden mosdóban, folyosón rendelkezésre áll alkoholos kézfertőtlenítő, egyszer használatos kéztörlő. A tanulók számára egyszer használatos poharakat, vizet biztosítanak, hogy minél kevesebb tárgy érkezzen kintről. Az igazgató kiemelte, csak egészségesek vegyenek részt a vizsgán. Ha valakinek a családjában van fertőzésgyanús eset, akkor az illető a háziorvosával előzetesen konzultáljon. A tanulókat nyilatkoztatják egészségi állapotukról, az iskola orvosának segítségét kérhetik. A írásbeliket javító kolléga és családtagjainak védelme érdekében 24 óráig elzárják a dolgozatokat, a javító kolléga csak azután kapja meg.

Minden végzős tanuló érettségit tesz a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban, mondta kérdésünkre Schultz Zoltán intézményvezető. A középiskolában számos óvintézkedést bevezetnek a hétfőn kezdődő írásbeli vizsgákhoz, az erről szóló részletes tájékoztatót megkapták a tanulók. A szabályok közé tartozik majd például, hogy az iskola épületébe négy bejáraton keresztül érkezhetnek a diákok. A központi előírásnak megfelelően legfeljebb tíz érettségiző lehet egy tanteremben, a felügyeletet az iskola pedagógusai végzik. A magyar nyelv és irodalom vizsga előtt mindenkinek biztosít az intézmény a szülői munkaközösség segítségével FFP2-es maszkot az írásbeli vizsgák időtartamára, valamint mindenki minden vizsganapon kap egy-egy egyszer használatos maszkot. A diákoknak a vizsga előtt, közben és után is tartaniuk kell egymástól a másfél méteres távolságot, részletezte az intézményvezető.

A Lovassy-gimnáziumban nincs olyan tárgy, amely szóbeli vizsgát igényelne, így az utolsó írásbelivel május 21-én befejeződhet az érettségi, a dolgozatokat május 28-án és 29-én tekinthetik meg a diákok. Együttműködést tapasztalok mindenki részéről, így bizakodó vagyok, hogy a helyzethez képest nyugodt körülmények között vizsgázhatnak a tanulók, jegyezte meg az igazgató.