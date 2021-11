Az iskolákban kevesen hiányoznak járványos megbetegedés miatt

A koronavírus-járvány negyedik hulláma kapcsán azt jártuk körül, hogy milyen a helyzet megyénk oktatási intézményeiben.

Nincs egyetlen osztály sem karanténban a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában, közölte érdeklődésünkre Horváth Szilárd intézményvezető. Hozzátette, az idei tanévben korábban egy hatodik évfolyamos osztály került karanténba, jelenleg egy-egy tanuló esetében van igazolt fertőzött a diákok között. Kiemelte, a szülők odafigyelnek, hogy ha a családban fertőzésgyanús eset van, akkor óvatosságból inkább otthon tartják a gyermeküket, megakadályozva a fertőzés továbbterjedését.

Az igazgató arra is kitért, az oktatási intézmény közösségi tereiben hétfőtől újra kötelező a szájmaszk viselése, az iskolában pedig folyamatos a fertőtlenítés. A terembeosztást is úgy alakították, hogy a diákoknak minél kevesebbet kelljen a tantermek között „vándorolni”. Horváth Szilárd leszögezte, a szülők és a diákok is együttműködők a járvány­ügyi intézkedésekben, míg a veszprémi tankerülethez tartozó iskolák között folyamatos a kapcsolattartás ebben a kérdésben.

A Pápai Tankerületi Központ által fenntartott intézmények kiemelt hangsúlyt fektetnek a gyermekek és a munkatársak egészségének védelmére, tájékoztatta lapunkat Egyházi Andrea tankerületi igazgató.

Egyházi Andrea tankerületi igazgató kifejtette, amennyiben bebizonyosodik a fertőzés, az intézmény felveszi a kapcsolatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által összeállított eljárásrendnek megfelelően jár el. Jelenleg két pápai intézmény egyes osztályai számára rendeltek el tantermen kívüli digitális munkarendet.

A Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába a szülők csak előzetes egyeztetés után, kizárólag a gyermek érdekében eljárva – például ebédet befizetni –, maszkban léphetnek be. November–decemberben arra törekszik az iskola vezetése, hogy a fogadóórákat is inkább telefonon keresztül intézzék a szülők a pedagógusokkal. Az iskolába érkezéskor lázat nem mérnek, de az intézmény fertőtlenítését kiemelt feladatként kezelik, és folyamatosan biztosított a kézfertőtlenítés lehetősége is. „Vándorlás” nincs az iskolában, az osztályok a helyükön maradnak, csak a pedagógusok váltják egymást az órákon. Tervezik annak bevezetését is, hogy a páros, illetve páratlan osztályokat engedik ki egy időben az udvarra, hogy elkerüljék a tumultust a folyosókon. Az ősz folyamán egyetlenegy kisgyermek házi Covid-tesztje lett pozitív, emiatt ő és az osztálya egy hétig online oktatáson vett részt – tudtuk meg Szalma Csilla intézményvezetőtől, aki hozzátette, hogy amíg lehet, addig az iskolán kívüli rendezvényeken – például Lázár Ervin program, középiskolás nyílt napok, pályázaton nyert programok – részt vesznek.

A Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola egyik 8. osztályos tanulójának az otthoni gyorstesztje pozitív lett vasárnap, viszont a PCR-teszt még nem hozott eredményt. Ennek ellenére a tanuló otthon tartózkodik, és amennyiben a 8. osztályban a szülők szerették volna gyereküket otthon tartani megfigyelés alatt, akkor – rendkívüli kikérővel, legfeljebb három napra – kérhették ezt. Szentes Katalin intézményvezetőtől megtudtuk, hogy öt szülő élt is ezzel a lehetőséggel, és a gyerekek otthon pótolják a tananyagot. Az iskolában a tanárok 100 százaléka beoltott. Az osztályok maradnak ugyanabban a teremben, az órák miatt tehát nincs vándorlás az iskolában, és a szünetekben is felváltva mennek ki az udvarra az osztályok. A folyosón maszkot kell hordani, és lázat is mérnek az iskolában, ahol az alsósok elkülönítve, egy másik épületszárnyban vannak. Az osztálytermeket folyamatosan fertőtlenítik, és kézfertőtlenítőből is jól ellátott az intézmény. Az épületbe belépő felnőttnek is kötelező maszkot viselnie, ugyanakkor fő cél a telefonos kapcsolattartás és ügyintézés.

Rendezvényeket csak módjával és osztályok szintjén tartanak az iskolában. A novemberi Lőrincze-héten is külön ünnepelnek majd az osztályközösségek.

Kobán László, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumának igazgatóhelyettese a Naplónak elmondta, intézményükben – szerencsére – semmi jel nem mutat a vírusra, minden rendezvényüket sikerült megrendezniük, és ez reményeik szerint így is marad, amíg központi korlátozás nem „érkezik”. Hivatalos adatuk nincs, de a 904 fős tanulólétszám 80 százaléka be van oltva, ugyanakkor jól állnak a tantestület tekintetében is, hiszen 80-90 százalék között van azon pedagógus kollégák száma, akik felvették a vakciná(ka)t. Elmondta azt is, hogy érzése szerint a középiskolások nyári oltakozása jól sikerült: a diákok java koncertre, meccsre vágyott és szórakozni akart és akar menni, ezért nem voltak restek felvenni az oltást.

Ajkán a Csodavár Általános Iskolában, amelyben az első négy évfolyam tanul, nincs Covid-fertőzött pedagógus, és beteg gyermekről sincs tudomása az intézmény vezetésének. Németh Sándor igazgatótól megtudtuk, hogy a tanárok 90 százaléka be van oltva. A száj- maszk viselését a közösségi tereken ajánlják az intézmény területén. Az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegységében szintén minden osztályban folyik a jelenléti oktatás. A Covid miatt sem diák, sem tanár nem hiányzik. A megelőzésre az óvintézkedést megtették, belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés, a közösségi tereken a szájmaszk.

A Bercsényi tagintézményben sincs karanténban egyetlen osztály sem. Tölgyesi Attila intézményegység-vezetőtől megtudtuk, hogy minden óvintézkedést megtettek, hogy megakadályozzák a járvány terjedését, a beiskolázási nyílt nap látogatását az érdeklődő szülők számára védettségi igazolványhoz kötötték.

A tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, Rohály János szerint nincs az intézményben koronavírusos tanuló, de az intézmény felkészült egy esetleges járványra, online oktatásra. Még az első hullám idején nagy munkával több mint százhúsz digitális tantermet készítettek elő, amelyeket azóta frissítenek.

A zalahalápi Csontváry Általános Iskola és AMI igazgatója, Igaz Sándor azt mondja, egy diák és egy pedagógus van otthon járvány miatt, de az őszi szünetben az egész felső tagozat karanténban volt. Az igazgató nem tud arról, hogy a diákok között betegek lettek volna, de érintettségük miatt otthon kellett lenniük. Szerencsére az oktatás idejét nem érintette az az időszak.

A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola diákjának egyik szülőjétől megtudtuk, az intézményben szerdától kötelező a maszkviselés mindenkinek. A szülőket erről a Krétán keresztül értesítették a tanárok. A levélből kiderült, a maszkviseléstől eltekinthetnek abban az esetben, ha a tanuló rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Az édesapa más szülőktől úgy tudja, a felsőben egy osztály karanténba került. Megjegyezte még, az ő gyerme- kének osztályában sokan hiányoznak, de ez az intézményben általános tendencia, mindegyik évfolyamon sok a beteg. Egyébként sem vihetik a gyerekeket iskolába felső légúti betegséggel, tünetekkel.