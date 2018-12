Közel harminc csapat versengett forraltbor főzésben a hagyományos megmérettetésen szombaton.

A XV. Forraltbor főző versenyt a 155 éve született Herczeg Ferenc emlékének ajánlva rendezték. Az események Földesdy Gabriella Herczeg Ferenc-kalauz című könyvének bemutatásával indultak, másnap délelőtt sok gyerek várta együtt a Mikulást a kézműves műhelyben, játszóházban. A Bányász Emlékmű koszorúzása sem maradhatott el, de a nap fénypontja vitathatatlanul a forraltbor főző verseny volt. A fakanálforgatók az ország minden pontjáról érkeztek idén is, fittyet hányva a munkanapra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A megnyitó ünnepségen Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a versenyzőket és az érdeklődőket, valamint köszönetet mondott a zsűrinek a munkájáért. – Több, mint húsz éve a rendezvény elődje, a forraltbor főzés a Mindenki karácsonya ünnepségén indult. Tizenöt éve volt az első forraltbor főző verseny, azóta hagyomány, az ország számos pontjáról visszatérő vendégeink vannak – mondta a polgármester. Szántai Attiláné, a Faluház vezetője örömét fejezte ki, hogy a résztvevők nagy része visszatérő. A zsűriben Weller Tünde borász. Nagy István, Újpest alpolgármestere, Kulka Gábor borász és Trenner Csaba borász bírálta a nedűket, amelyeket Herczeg Ferenc arcképével ellátott csészékből kortyolhatott mindenki.

Az Ökoturisztikai látogatóközpont dolgozói asztalt szilvát, citromot, narancsot, mandarint áztatott valamilyen titkos fűszerrel, de sütöttek lángost és zsíros kenyérrel is kínáltak mindenkit. A kemencések csapata rétest és húst is sütött a borfőzés mellett. A Rozsdamaró Veteránmotoros Egyesületet rozsdás csövön főzte a bort. A mesztegnyőiek nem jöttek idén sem rétes nélkül. A kunbaracsiak nem egészen helyi otellót főztek klasszikus fűszerekkel. Csillagánizst és gyömbért is főzött a borba a helyi kötődésű Fater bora csapat, a somlói juhfarkra alapoztak. A Maurer család a csilire esküdött, egy vépi baráti kör tagjai kőszegi blauburgert forraltak kardamommal, gyömbérrel karamellizált cukor ágyon. Hawai bort főztek a legfiatalabb helyiek, ananásszal, mangóval, kókusszal a Skizo borház 2018-as Irsai Olivérjéből, innen kapta a csapat az Olivér a Bahamákon nevet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS