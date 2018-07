Az ország minden szegletéből érkeztek résztvevők a bakonyi honvédelmi táborba

Immár harmadik éve várja a honvédelem és a katonai élet iránt érdeklődő fiatalokat nyári honvédelmi táborába az MH Bakony Harckiképző Központ. Idén összesen három turnusban fogadják a kadétokat harcos tematikájú programokkal. Várpalotára az ország minden szegletéből érkeztek fiúk és lányok, akik közül többen már nem először vesznek részt honvédelmi táborban.

Nem volt megállás

A vállalkozó kedvű fiúk és lányok közül többen már jártak honvédelmi táborban. Az okmányok ellenőrzését követően orvosi vizsgálaton estek át, majd átvehették felszerelésüket, amely tartalmazta az egyenruhát, a gumikarabélyt és egyéb kiegészítőket.

Aztán nem volt megállás, egyből belecsöppentek a katonai élet mindennapjaiba. Miután elfoglalták a körletüket, munka-, illetve környezetvédelmi előadáson vettek részt, megismerkedtek a katonai rendfokozatokkal és a várpalotai alakulat szervezeti felépítésével.

Látogatást tettek a Szimulációs Gyakorló- és Kiképző Központban is az ifjoncok, ahol a Magyar Honvédségben rendszeresí­tett Kronosz szimulációs rendszert tanulmányozhatták. Ter­mészetesen volt alaki kiképzés is, majd egészségügyi foglalkozással folytatódott a program. A hét folyamán további izgalmas programok várták őket. Nyitányként például a hatórás ébresztő után reggeli torna, de járőrversenyen is megmutathatták tudásukat a lőtéren. Igazi mosolyt csalt a gyerekek arcára, amikor egy UAZ gépjármű húzása-tolása volt a kijelölt feladat. Az izgalmakkal teli héten nagy élményt jelentett a diákok számára egy igazi paintballcsata.

Általános értékrendet is tanulnak

A harckiképző központ a táborozási turnusok legvégén nyílt napot is tart, hogy a részt vevő gyermekek szülei is betekintést nyerjenek a tábor mindennapjaiba. A honvédség számára fontos, hogy a szülők láthassák, hogy gyermekeik nem csak a vasszigorra és a katonás napirendre lesznek nevelve. A tábor ideje alatt olyan általános értékrendet is tanulnak, mint a csapatszellem és az egymásért küzdés.

– Gördülékenyen veszik az akadályokat a fiatalok. A napjaik hasonlóan telnek, mint egy hivatásos katonának. Reggel hat órától egészen este tízig be van táblázva a napirendjük, a reggeli tornától kezdve a közös foglalkozásokon át egészen az esti körletszemléig – válaszolta kérdésünkre a nyílt napon a szervező MH Bakony Harckiképző Központ képviseletében Monostori Dániel szakaszparancsnok.

– Az tetszik a legjobban a honvédelmi táborban, hogy mindenbe próbálnak bevezetni minket, a katonaélet szinte minden részét megismerhetjük az egy hét során. Az alaki kiképzéstől kezdve a lesállás gyakorlásáig mindenbe bele­kóstolhattunk. Ugyan nem voltak könnyűek a feladatok, ám nagyon jól éreztük magunkat a társaimmal – mondta Kocsis Mátyás, az egyik táborozó.