Az óvodák felkészültek a magasabb gyermeklétszámra

A korábbi évekkel ellentétben – részben a tavaszi részleges vagy teljes bezárások miatt – idén nyárra kormányrendelet írja elő, hogy a bölcsődék és az óvodák augusztus 31-ig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

Az eredetileg tervezett nyári zárvatartás a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda és Hársfa tagóvoda esetében is két hétre rövidült. Az intézményegységek egymás után zárnak be, július utolsó kettő és augusztus első két hetében, közölte kérdésünkre Sándor Edit, a Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda vezetője.

Az intézmények a nyári működési rendnek megfelelően üzemelnek: csoportösszevonásokkal az aktuális létszámnak megfelelően, és abban sincs változás, hogy az ellátási igényt jelezniük kell a szülőknek. Az óvodavezető elmondta, egyelőre a tavalyi évhez hasonló létszámban viszik a gyermekeket a szülők mindkét óvodába. Hozzátette: tavasszal felújították a Bóbita óvoda főzőkonyháját, és részlegesen korszerűsítették a vízvezetékrendszert. Sándor Edit reményét fejezte ki, hogy a tornaterem festése megtörténik. A Hársfa óvodában külső munkálatok zajlottak a kényszerszünet idején, a tálalókonyhák festése és a fűtés karbantartása nyárra maradt.

A tapolcai Kertvárosi Óvoda négy tagintézménye közül az ügyeleti időszakban is folyamatosan nyitva lesz kettő, tudtuk meg Horváth Zoltánné intézményvezetőtől. – A városban, ahogy eddig minden évben, idén nyáron is mindig lesz nyitva tartó óvoda. Korábban egy-egy óvodában volt ügyelet, most kettőben lesz, hiszen a létszám is hozzávetőlegesen kétszerese a tavalyi- nak. Idén 140-150 gyermek lesz az ügyeletes óvodákban, tavaly augusztusban fele­ennyien voltak a kicsik. Július 20-tól 31-ig a Barackvirág és a Hársfa tagintézmény lesz nyitva, augusztus 3-tól 14-ig pedig a Kertvárosi és a Szivárvány Óvoda várja a gyerekeket – mondta a vezető.

Az Ajkai Városi Óvoda vezetőhelyettesétől, Balatinczné Németh Mónikától megtudtuk, hogy a tagintézmények eddig is ügyeletet tartottak, folyamatosan nyitva volt egy óvoda biztosan, de időnként kettő is. – A nyári időszakban a Hétszínvirág tagintézmény bezár majd, de a többi öt tagintézmény nyitva lesz, hacsak nem csökken a gyerekek száma annyira, hogy az indokolja egy másik tagintézmény bezárását is. Helyettes óvoda akkor is lesz mindenképpen. A nyári időszakban általában a gyerekek egyharmada járt eddig óvodába, idén azonban várhatóan a létszám több mint fele jelen lesz – mondta a helyettes.

Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője kérdésünkre kifejtette, intézményegységeikben a nyári hónapokban folyamatos a nyitvatartás.

A gyermekeket a szülői igények szerint mind a kilenc tagóvodában fogadják. – Jelenleg a napi átlagos intézményi létszámunk 400 gyermek. A szülői igényeknek megfelelően, a gyermeklétszámhoz alakítjuk a pedagógusok munkarendjét, illetve a szabadságok kiadását is ehhez igazítjuk – tette hozzá. Megtudtuk, az óvodák karbantartási munkálatait a veszélyhelyzet alatt kezdték meg. Ide sorolhatók többek között a csoportszobák, a gyermekmosdók, az öltözők és az egyéb helyiségek festési munkálatai, a játszóudvar karbantartása, a kerítésfestés, továbbá az apróbb javítások.

– Ebben a karbantartók, a dajkák és egy-egy vállalkozó szülő is segítségünkre volt. Nagyobb beruházás a Kéttornyúlaki Óvodában történt, ahol a csoportszobák lambériázása mellett a szakemberek elvégezték a tálalókonyha komplex felújítását. Nagy örömünkre az ügyes kezű karbantartónk új konyhabútort is készített, így a víz- és szennyvízvezetékek, a csempe, illetve a járólap cseréje mellett egy korszerű, esztétikus tálalókonyha várta az óvodásokat – árulta el Csákvári Judit.

Hozzátette, jelenleg tovább folytatódnak a festési munkálatok, ügyelve, hogy ez ne zavarja a gyermekcsoportok működését. – Az udvari játékok ellenőrzése, javítása, festése minden évben hangsúlyos a nyári időszakban, hiszen ez az állagmegóvás mellett a gyermekek biztonságát is szolgálja. A Szivárvány Óvodában komposztáló készül, így a zöldhulladék elhelyezésével párhuzamban bízunk abban, hogy a magaságyásainkba jövőre már saját komposztot tölthetünk.

Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy elkészült a Központi Óvodában egy újabb Ovi-Sport pálya, melynek környezetében a tereprendezést, a földmunkát, a füvesítést, valamint a járda kialakítását végzik. A munkálatok befejezését követően átadjuk a gyermekeknek az új létesítményt – összegezte a Pápai Városi Óvodák intézményvezetője.