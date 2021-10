A gombatermést is megtizedelte az aszályos időjárás

Az idei szezon különösen gyenge, az aszályos időszak a gombákat is megviselte – közölte Kelli Lajos gombaszakértő. A szakember lapunk érdeklődésére elmondta, az aszályos tavasz és nyár, a csapadék hiánya nem tett jót a gombáknak.

Az elmúlt időszakban ugyan többször esett az eső, de minden gomba egyedszámban és méretben is elmarad a megszokottól. Kelli Lajos úgy fogalmazott, ez a csapadék nem feltétlenül volt elegendő arra, hogy a gombák termőtestet is hozzanak, inkább magukat gyógyítgatták. – Itt lenne az őszi gombák ideje, azonban nem úgy indult az idény, ahogy azt szerettük volna – jegyezte meg.

– Több faj már megmutatta magát, ám nincs az a dömping, mint például tavaly a rizikék, őzlábak esetében volt. A pereszkék sem kaptak még lábra, ha még nem jön a fagy, akkor talán megindulhat ez a faj is – hangsúlyozta a Naplónak nyilatkozva Kelli Lajos.

A tapasztalt gombaszakértő szerint nagyon gyatra volt a tavasz és a kora nyár is gomba szempontjából, míg a nyár további részében már nem is beszélhetünk szezonról, főleg ebben a térségben. Kevés volt a kucsma- és a Szent György-gomba, ahogy a vargánya szintén, amelynek nagy részét a kukacok is megtámadták. Ugyanakkor Kelli Lajos megjegyezte, ez senkinek se szegje kedvét, hiszen ahol már egyszer valamilyen gombát gyűjtöttünk, annak a spórái, fonalai ott lapulnak a talajban, és csak az ideális körülményekre várnak, hogy újra előbújjanak.

A gombaszakértők minden érzékszervüket használva vizsgálják a gombákat, s ezek közül is az orruk a legfontosabb. Egyáltalán nem mindegy, milyen az illata vagy a szaga az adott darabnak.

– Sajnos a koronavírus-járványban sokan megbetegedtek, és ezzel együtt részben vagy egészben a szaglásukat is elvesztették. Épp ezért, akiknek a szaglásuk odalett, mindenképpen forduljanak gombaszakértőhöz, még akkor is, ha az adott gombát jól ismerik – tanácsolta Kelli Lajos.

Megjegyezte még, hogy azokat a gombákat, amiket nem ismerünk legalább 120 százalékosan, vizsgáltassuk meg. Veszprémben a piaci napokon, kedden, pénteken 5.30-tól 13.30 óráig és szombaton 5.30-tól 9.30-ig ingyenes a lakosság számára a vizsgálat. Azt kérte, a gombákat egészben vigyük, ne zacskóba, hanem kosárba szedjük, és figyeljünk oda a tárolásra. Hűvös, száraz helyen tároljuk, inkább száradjon meg a gomba, semhogy befülledjen. Érdemes még a vizsgálatra szánt darabokat fajtánként elkülöníteni. Kelli Lajos azt kérte még, ha gombászni indulunk, és utunkba akad egy ismeretlen példány, ne rúgjuk fel, csodáljuk meg és hagyjuk meg élőhelyén, hiszen az is előfordulhat, hogy egy védett, esetleg kímélendő fajjal találkoztunk. A gombaszakértő felsorolta az őszi szezon leggyakoribb fajait is, amellyel az erdőben, a mezőkön is jó eséllyel találkozhatunk. Ilyenek például az őzlábak, a csiperkék, a tinóruk, a mezei szegfűgombák, a sárga gerebengomba, az ízletes vargánya, a rókagomba, a pereszkék és a laskák is.

Kelli Lajos arról is beszámolt, hogy a gombák egy része gyógyhatású. Akadnak, amelyek elállítják a vérzést, karbantartják a vérnyomást, a cukorszintet, immunerősítő hatásúak, antitumor és anti- biotikus hatásúak. Ilyenek például az egyes taplógombák, csiperkék, laskák, a vargánya, az óriás pöfeteg, a gyapjas tintagomba és a pecsétviaszgombák is. Egyszeri alkalomtól még ne számítsunk semmire, viszont rendszeres fogyasztásuk esetén éreztetni fogják hatásukat.