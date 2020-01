Az új évet köszöntötték Tapolcán

Dobó Zoltán polgármester szerint megvalósulni látszik az elképzelés, amit egy éve megfogalmazott. A Tamási Áron Művelődési Központban rendezett újévi fogadáson köszöntőjében a várost egy családhoz hasonlította, amelynek legfőbb célja a gyermek felnevelése.

Amint visszatekintve az elmúlt időszakra elmondta, Tapolca keresztmetszete visszaköszön a városi programokon.

– Az egyik nagy törekvésünk, hogy mikor létrehozunk valami újat, és azt mondjuk, ez a város érdeke, akkor az, valamint az itt élők közössége mindig ugyanazt jelentse. Attól leszünk igazi közösség, akkor tudunk együtt működni, ha ki-ki a maga módján beleáll a munkába. Úgy táplálkozzon a testből, amit Tapolcának hívunk, hogy közben annyit vissza is tudjon adni – mondta a polgármester, és köszönetét fejezte ki a képviselő-testületeknek, az időseknek és a fiataloknak. Mindenkinek, aki tett a városért. Hiszen, amint mondta, aki itt él, az ebből táplálkozik és bele is tud tenni.

– Sok mindent jelentett az eltelt öt év és a következő is az egyházaknak, civil szervezeteknek. Mindenki fontos, de a legfontosabb, hogy mindenki ennek tudatában dolgozzon Tapolcán. Ezért azt kérem a képviselőtársaimtól, hogy bárki is forduljon hozzánk, egyén vagy civil szervezet, tegyük meg azt a szívességet, hogy távoztával kevesebb gondja legyen, mint mikor bejött. Ez elsőre egyszerűnek tűnik, de nem is annyira az – szögezte le Dobó Zoltán.