Az új veszprémi út nagy segítség a közlekedőknek

Az új utat Porga Gyula polgármester és Takács László önkormányzati képviselő adták át a forgalomnak.

A mintegy 250 méteres útszakasz a Török Ignác és Pöltenberg utcák kereszteződéséből indul és az Aulich utcai csatlakozásáig tart.

Porga Gyula polgármester az átadón elmondta, az út megépítése régi vágya volt a Bakonyalján élőknek, és nagy segítséget jelent a városrészből való kiközlekedésre. A rossz állapotú szakasz nemcsak új aszfaltburkolatot kapott, hanem járda épült az északi oldalán, közvilágítást is kiépítettek, és az út mindkét oldalán csapadékvíz-elvezető folyóka is készült, mondta el a polgármester.

Hozzátette, az útépítés mellett a zöldterületeket is bővítették: az új szakasz egyik oldalán sövényt, a másik oldalán fákat ültetett az önkormányzat. Porga Gyula arról is beszélt, a lakók kérésére 30 kilométer per órás sebességkorlátozás lesz érvényben a szakaszon.

A kivitelező márciusban kezdte meg a beruházást, a fejlesztés a közelmúltban fejeződött be. Az út kiépítése 54,2 millió forintba került.