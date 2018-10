Reichert Míra azt csinálhatja, amit a legjobban szeret

Fantasztikus megyei siker született a Cake Designers magyarországi selejtezőjén. Az idei verseny győztese a Veszprémben dolgozó Reichert Míra lett, aki készülhet a jövő évi világbajnokságra, amelyet Milánóban rendeznek majd meg.

A Nagyvázsony Jó Hírnevéért díjas cukrász az idei tortaszépségversenyre egy gyönyörű, a tetején lófejet is ábrázoló tortát formázott meg. A Hortobágy és a csikósélet ihlette győztes mű elkészítésében nagy segítséget kapott főnökeitől, a cukrászda tulajdonosaitól. A remek torta ugyanis körülbelül egy hónapig a Koko cukrászdában készült.

– Ez nem csak az én érdemem, az én sikerem, mert rengeteg támogatást kaptam a munkahelyemen. Mindenképpen magyaros témával szerettünk volna indulni. Az állatok megformázásában sokkal jobb vagyok, mint az épületek ábrázolásában, ezért a ló volt a kiindulási pont, a többi, mint például a csikósok, már adta magát. Készültem még népviseletbe öltözött asszonyokkal, és voltak más tervek is, de közben kialakult a végleges forma, és sok dolog végül fel sem került a tortára – mesélte a győztes, akinek a tortájához hamarosan elkészül egy vitrin is, és kiállítják majd a cukrászdában, hogy a vendégek is megnézhessék azt.

Reichert Míra szerencsésnek érzi magát, mert nap mint nap azt csinálhatja, amit a legjobban szeret: alkothat. A mostani győzelem váratlanul érte, ezért sok mindennel még nincs is tisztában a Cake ­Designers World Championship világbajnoksággal kapcsolatban, de mint mondja, még közel egy éve van a felkészülésre. A vébé egy adott téma köré épül majd, és ez határozza meg, hogy milyen irányba indulnak el a megmérettetésen.