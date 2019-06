Badacsonytomaj álma volt a városi rang kivívása

Egy meleg nyári naphoz hasonlóan telt meg a strand az idén 15 éves város szombati városnapjára, amellyel együtt a gyermeknapot és a Balaton napját is ünnepelték.

Köszöntő beszédében Krisztin N. László polgármester örömét fejezte ki, hogy e napon együtt vannak a városból elszármazottak, a hosszú ideje ott élők és a mostanában beköltözők.

– Tizenöt éve avatták Badacsonytomajt várossá, ez különös jelentőséget ad a mai napnak. A gyermeknappal egybeesik most az ünnep, de rendben van ez így: amikor magát ünnepli egy város, természetes, hogy a gyerekeket is ünnepli, hiszen a jövője rajtuk múlik – mondta a polgármester, és felidézte a várossá avatás ünnepét, amelyen a mai évfordulón részt vevők közül is sokan ott voltak már.

Mint hozzátette, akkor úgy fogalmazott, hogy a várossá válás egy álma volt a településnek. – A mai napig ebben az álomban élünk. Egy látszólag lehetetlen cél lebegett előttünk segítő és gátló tényezőkkel, próbatételekkel. Az ország legkisebb városa volt akkor Badacsonytomaj. Azóta is voltak segítők és gátló tényezők, de már örömmel nyugtázzuk, hogy a célok megvalósultak. A város fejlődött, 4,5 milliárd forint értékű fejlesztési forrást szerzett a képviselő-testület csak az utolsó ciklusban, ennek nagy része megvalósul a ciklus végéig – sorolta Krisztin N. László. Úgy vélte, szép jövő áll a város előtt, hiszen sorra érkeznek haza a fiatalok külföldről, vállalkozni szeretnének, ezért pedig érdemes dolgozni.

A rendezvényen a hagyományok szerint szólt a köszöntő a 18. évüket betöltött fiataloknak. Békássy Pál, Bolf Sebestyén László, Borda Veronika, Fülöp Nóra, Kiss Laura Bella, Molnár Dominika, Nagy Eszter, Ódor Tamás, Páros Dominik, Szalai Dóra, Tompos Fabó Leon és Zentai Nóra Mária volt az ünnepeltek között.

A városnapon adták át a Város bora 2019 borverseny nyertesének elismerését, amelyet a Varga Pincészet vehetett át a 2017-es Aranymetszés badacsonyi olaszrizlingért.

A programok között volt retrofürdőruha-verseny, játszóház, főzőverseny, könyvvásár, íjászat, hennafestés, csillámtetkó, játékpark. Fellépett Rosta Géza, Erox Martini, Sulyok Péter, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Timi & Hot Stuff és a város amatőr művészeti csoportjai.