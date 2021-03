Bajban a szépségipar – A mielőbbi újranyitást várják, kérik

Amúgyis megcsappant a bevétele a szépségiparban dolgozó egyéni vállalkozóknak a koronavírus-járvány miatt az elmúlt egy évben, hiába vezettek be komoly óvintézkedéseket. Most pedig a teljes bezárás miatt aggódnak. Dolgozni szeretnének, újra vendégeket fogadni.

– Nagy érvágást jelentett már nekünk az is, hogy tavaly március óta visszaesett a forgalmunk. Több idős vendégünk megijedt, inkább hozzánk se jött el, otthon marad. Pedig korábban is megfeleltünk a szigorú higiéniai feltételeknek és újabbakat is bevezettünk. Inkább egész nap nyitva tartottam, hogy úgy oldhassam meg a hölgyek fogadását, hogy szünet legyen aközött, míg egyikük távozik, a következő megérkezik. Ilyenkor újrafertőtlenítettem mindent. A maszkot folyamatosan viselem. Mégis kisebb lett a vendégköröm. A mostani több hetes bezárás pedig egy havi fizetést vesz el tőlünk. A költségeink viszont megmaradtak, a bérleti díjat fizetnünk kell. Aki kiadja nekem a helyiséget, az abból él, így legfeljebb tíz százalékot tud engedni. Én is a tartalékaimból élek – mondta el Bubálik Mónika veszprémi mesterkozmetikus. Fejleszteni, új szerekbe befektetni már az elmúlt évben sem tudott, alapanyagokat is csak annyit vett meg, amennyit muszáj volt.

Nagyon várja, hogy újra megnyithasson, reméli, hogy szempontjaikat, azokat az óvintézkedéseket, amiket be tudtak vezetni azzal, hogy egyszerre csak egy vendéget fogadnak, a döntéshozók figyelembe veszik. Azon töri a fejét, hogy milyen új gépeket vegyen, amelyekkel új vendégkört vozhat, ám nincs miből ilyesmit vásárolnia. Hitelt nem mer felvenni, mert ha mégse lenne kereslet új szolgáltatására vagy a továbbiakban is gyorsan terjed a járvány, akkor nem tudná fizetni a részleteket. Azt tapasztalja, hogy a barátnők egymásnak igyekeznek megoldani a kozmetikai kezeléseket és persze a bizonytalanság miatt megfogják a pénzt, de többen jelezték neki, hogy már mennének hozzá. Elkeseredett a szakma – jegyezte meg.

Pénzes Ramóna veszprémi műkörmös is azt hangsúlyozta, hogy ugyan közel kell ülnie vendégeihez, de nála mindig csak egy tartózkodott, és rajtuk volt a maszk. Gumikesztyűt korábban is viselt. Gyakran fertőtlenítette eszközeit, a padlót, minden vendég után a kilincseket is. S nála minden érkezőnek először meg kellett mosnia a kezét és fertőtlenítenie is. Szerinte csaknem olyan óvintézkedéseket tudtak bevezetni, mint amik az egészségügyben tapasztalhatók, szeretné, ha újranyitási lehetőséget biztosítanának a szakmájában dolgozóknak, legalább valamiféle kompromisszumos megoldást találva. Ugyan a katát, a havi ötvenezer forint adó befizetését elengedték nekik, de egyáltalán nincs bevételük. Neki is fizetnie kell a bérleti díjat. Sok kollégája albérletben él, ők még rosszabb helyzetbe kerültek. Azok pláne, akiknek a párjuk se tud dolgozni a járvány miatt és hitelük van. – Dolgozni szeretnénk. Megoldom, hogy ne találkozhassanak a vendégeim nálam, még akkor se, ha egy anyáról és a lányáról van szó. Sokan közülük már meg is kapták a védőoltást – sorolta érveiket a műkörmös.

– Sok női kollégám van a fodrászszakmában. Egy éve a vírus miatti pánik elején többüknek otthon kellett maradniuk, mert nem járhattak iskolába gyerekeik. Mi férfiak, családfenntartóként tovább dolgoztunk. Bár ráült a félelem az emberekre, hozzám is kevesebben jöttek. A mostani, ránk is vonatkozó teljes bezárási kötelezettség a családom több tagját is rosszul érinti, nehéz helyzetbe hozta. Ugyanis édesapám és az öcsém is fodrász – mondta el a veszprémi Baranyai Richárd, akinek most, amikor nem dolgozhat, továbbra is fizetnie kell üzlete fenntartási költségeit. Az egész szépségipar bajban van szerinte. Persze érti az elmúlt egy év hatásait. Sok a munkanélküli, az elszegényedett ember, sokakon nagy a pszichés nyomás, és a fodrászatról lemondhattak az emberek, egyáltalán vagy ritkábban jártak hajukat rendbe tetetni. Ám egyre többen belátják tapasztalatai alapján, hogy otthon, boltban vett szerekkel nem tudják ugyanazt az eredményt elérni, mint egy szakember a szalonjában. S ha több hónapos házi kezelés után fordulnak hozzá, akkor sokkal többe kerül a megszokottnál megjavítani a haj állapotát. Akadtak új vendégei is, árat pedig nem tudott emelni.

Baranyai Richárd is az újranyitási lehetőségüket sürgetné. Beszélt arról, hogy ha kicsit is fújták az orrukat, már lemondták vendégei az időpontjukat, azaz felelősen viselkedtek. Ő pedig minden felületet, eszközt naponta többször fertőtlenített, minden vendég után. Egyszerre csak egyet fogadott, nagy légterű helyiségben dolgozott, ahol légszívó biztosított folyamatosan friss levegőt.