Bakonyi éleslövészet éjjellátó és lézer segítségével

Két héten keresztül levegő-föld éleslövészeten és éjszakai kiképzési repülésen vesz részt az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis és az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis a Bakonyban.

Míg a helikopterek Újmajorba kitelepülve repülik feladataikat, addig a JAS-39 Gripen vadászrepülőgépek kecskeméti bázisukról indulnak feladataikra, itt történik meg a gépek töltése és felfegyverzése is az erre kijelölt zónában. A lőtéren viszont közösen dolgoznak a forgó- és merevszárnyas eszközök, előretolt földi repülésirányítók (JTAC) közreműködésével támadják a földi célokat.

A Mi-24-es harcihelikopterek Szolnokról érkeztek a Veszprém közeli lő és gyakorlótérre, egy kijelölt, úgynevezett előretolt felfegyverző és üzemanyagtöltő pontra (Forward Arming and Refueling Point – FARP). Itt azt is gyakorolni tudják, hogyan zajlik tábori körülmények között, vagy harctéren a helikopterek kiszolgálása és üzemeltetése, fegyverzettel való töltése, majd egyéni és géppár repülések során hajtják végre éleslövészeti feladataikat, vagy lövészet nélküli kiképzési repüléseiket nappal és napnyugta után sötétben éjjellátó (NVG) segítségével.

A mostani gyakorlat során a feladatok kora délutántól estig tartanak, még világosban, az első harcihelikopteres éleslövészeti kört JAS-39 Gripen vadászrepülőgépek váltják az MH Bakony Harckiképző Központ lőterén, Öskü közelében. Ezeket a repülőgépeket anyarepterükön, Kecskeméten készítik fel az éleslövészetre, egy-egy feladatra 60 darab 27 mm-es gépágyúlőszer jut egy pilótának, emellett pedig számos más feladatot is gyakorol a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisról egymás után levegőbe emelkedő 4-5 vadászrepülőgép, nem csak a Bakonyban, hanem az ország több pontján kijelölt gyakorló légterekben.

A lőtéri feladatok az est leszálltával egyre bonyolultabbá válnak, a helikopterek és repülőgépek személyzetei éjjellátót rögzítenek sisakjaikra, ezen keresztül teljes sötétségben is biztonsággal repülhetnek akár kis magasságon is, mitöbb a harcihelikopterek esetében újabb képességeket is jelent, hiszen a JTAC által használt lézeres célmegjelölő eszközök, szemmel egyébként nem látható fénye precízebb célravezetési eljárásokat, céljelöléseket tesz lehetővé.

A harcihelikopter pilóták a célravezetési eljárásokat – ahogy egyébként a Gripen pilóták is – fokozatosan sajátítják el, elméleti és kifejezetten harcászati szimulátorban végrehajtott feladatok után élesben is. Ezek között az eljárások között, már egy igen komoly tudást és összehangolt munkát igénylő feladat az, amikor a JAS-39-es vadászrepülőgépre függesztett célmegjelölő konténerrel jelölik meg a levegőből – szintén szemmel nem látható fényű lézerrel – az előretolt földi repülésirányítók által meghatározott célt, a lőtéren dolgozó harcihelikopter géppár számára, akik a már említett éjjellátó képességüknek köszönhetően hajszálpontosan semmisíthetik meg céljaikat 30 mm-es gépágyújuk segítségével.

A két hetes levegő-föld éleslövészet első fele már sikeresen lezárult, jövő hétfőn azonban ismét visszatérnek a katonai repülőeszközök a légtérbe, hogy fokozatosan újabb és újabb képességeket sajátítsanak el, vagy épp ha kell, tartsák szinten a személyzetek meglévő tudását.