Veszprém megye filmszínházait is megviselte a koronavírus-járvány

A megye mozijait is megviselte az elmúlt egy esztendő, a nézőtér azóta hol csak félig lehetett tele, hol még annyira sem. Most hónapok óta zárva tartanak a filmszínházak.

A pápai Petőfi moziban a közelmúltban, a zárvatartás ideje alatt elvégezték a nézőtéri ajtók cseréjét – mondta el Micsik Zoltán mozivezető. Kifejtette, véletlenszerű, hogy ez pont a pandémia idejére esett, mert erre vonatkozólag még 2018-ban nyújtottak be kérelmet az épület tulajdonosához, az önkormányzathoz.

– Nemcsak a benti zaj hallatszott ki, hanem az előtérből is beszűrődött a zaj a csendesebb jeleneteknél. A régi faajtók már egyébként sem feleltek meg a jelenlegi előírásoknak, nem volt rajtuk például pánikzár. Végül 2021-ben jutottunk el a kivitelezésig, így emiatt nem kellett külön bezárni, hiszen egyébként is zárva tartott a mozi. A beruházást az önkormányzat finanszírozta – közölte Micsik Zoltán. Hozzátette, tavaly, a pandémia első hullámát követően hiába nyithattak ki újra, egyrészt az emberekben lévő félelem, másrészt a járvány megfékezésére irányuló intézkedések (például kötelező maszkhasználat a film teljes hossza alatt), harmadrészt a rendelkezésre álló csekély film­választék miatt korlátozott kapacitással, részidőben tudták csak üzemeltetni a mozit. Emiatt a dolgozók egy része magától mondott fel, és sajnos volt, akit el kellett bocsátani.

Micsik Zoltán hozzáfűzte,

egy vidéki mozi költségvetése a töredéke annak, amivel a nagy plázamozik gazdálkodhatnak.

Kiemelte, ugyanakkor mindent megtettek annak érdekében, hogy a nézőket a bezárás miatt ne érje kár, így a zárva tartás idejével meghosszabbították a Törzsvendég kártyák, illetve az ajándékjegyek felhasználhatóságát.

A mozivezető megjegyezte, ha kinyithatnak, jó filmekből nem lesz hiány, kérdés azonban, hogy milyen feltételekkel valósulhat meg a nyitás, illetve mennyire lesz bátorságuk az embereknek kimozdulni és mennyire tudnak majd pénzt áldozni a kikapcsolódásra.

A tapolcai mozit az előírásoknak megfelelően egy évvel ezelőtt kellett bezárni néhány hónapra, aztán július elején kinyithatott. Azonban az új filmek megjelenése elmaradt a nagyobb forgalmazóktól, így nem vállalták be a heti hétnapos, csak az ötnapos vetítést – tudtuk meg Bakonyi Veronika vezetőtől. – Próbáltunk újdonságokat hozni és régebben, egy-két évre visszamenőleg népszerű filmeket újra vetíteni, de előfordult, hogy a forgalmazóktól függött ezek lehetősége. Például a Bohém rapszódiát nem vetíthettük, de a Mamma Mia című film második részét igen. Az új James Bond és a Húsvétra várt Nyúl Péter című film második része is elmaradt, de néhány magyar film, köztük pár gyerekfilm is megjelent nyáron. Sajnos bármit tehettünk, mégis nagyon, a korábbi 25 százalékára visszaesett a forgalmunk, de ennyinek is örültünk. Jólesett, hogy a nézőknek volt bizalmuk felénk. Szeptemberben olyan rendszert alakítottunk ki, amelynek megfelelően két-három-négy főre kialakított helyekkel vártuk a nézőket. Ez egész jól működött november közepéig, amikortól csak egyesével ülhettek le a nézőtéren.

A november 11-i zárás óta pedig még erre sincs lehetőség.

Lehangoló mindez, hiszen korábban sokszor naponta három-négyszáz vendég is megfordult nálunk – mondta Bakonyi Veronika. Hozzátette, a mozi épületében működő teleház szolgáltatásai adottak május óta, korlátozásokkal.

November 11-e óta nincs vetítés a veszprémi multiplex moziban sem. Buda Andrea, a Cinema City marketing és PR-igazgatója elmondta, a kényszerű bezárás idejét igyekeznek hasznosan tölteni, például karbantartással: az elmúlt hetekben a veszprémi moziban kárpittisztítást végeztek a székeken és a szőnyegeken, valamint leltároztak is. Kérdésünkre elmondta, az állandó dolgozók közül senkit sem bocsátottak el, a diákmunkásokat – akiket iskolaszövetkezeten keresztül alkalmaztak – azonban a vetítések szünetelése miatt ebben az időszakban nem tudják foglalkoztatni.

Buda Andrea elmondta, miután az Egyesült Államokban is jól halad az oltás, ezért a nagy stúdiók a közeljövőben kihozzák a premiereket, amelyeket a magyarországi nyitás után röviddel műsorra tűzhetnek. Példaként jegyezte meg, hogy októberről májusra előrehozták a Hang nélkül 2 amerikai bemutatóját. Hozzátette, azt, hogy Magyarországon mikor mutathatják be ezeket a blockbustereket, a kormány döntéseitől függ. A szuperprodukciók mellett számos kisebb-nagyobb stúdió filmjei is premierre várnak, ahogyan a hazai filmek esetében ez több mint harminc alkotásra igaz. A marketing- és PR-igazgató azt is elmondta,

az őszi bezárás miatt bennragadt jegyeket visszaváltották,

míg a 2020. november 11. után lejárt ajándékjegyek érvényességét az újranyitástól számított fél évre meghosszabbították.

– Tavaly március, a járvány megjelenése óta a helyzet nagyon nehéz – fogalmazott Pálffy Géza, a balatonfüredi Balaton mozi tulajdonosa. Akkor bezártak, aztán július 2-án újraindultak, és október közepén ismét becsukták a kapukat. Nagyon várják a nyitást, de szerinte azt még nem lehet tudni, hogy mikor történhet meg. Azt gondolja, hogy május végén, június elején kinyithatnak talán a mozik. A gépeket tartalommal, illetve filmekkel kell feltölteni, ami még nem áll rendelkezésre, ugyanis a világ nagy stúdiói hozzák forgalomba a filmeket, és erre még várni kell. Náluk régóta nincs bevétel, csak kiadás van, a dolgozókat megtartotta, örül a központi bértámogatásnak.

– Alig várjuk, hogy megkezdődhessen az élet a füredi moziban is.

Nem beszélve arról, hogy tavaly a Veszprém–Balaton Filmpikniket ebben a városban rendezték meg, és úgy tudja, az Országos Filmszemlét idén júniusban szintén Balatonfüredre tervezik.