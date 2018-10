Bál a hátrányos helyzetű fiatalokért

A 11. jótékonysági báljára készül november 17-én a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora a sajtótájékoztatón elmondta: lassan hagyomány lesz az, hogy a veszprémi egyesület immár tradicionális báljára az egyetem aulájában kerül sor. Ennek szerinte kettős üzente van: egyrészt az egyetem nagyon fontosnak tartja azt, hogy ezt a jótékonysági célt ezen a módon is támogassa, másrészt ez a rendezvény kinőtte a korábbi helyszíneket és a város legnagyobb rendezvényhelyszíne, az egyetem aulája tudja csak a résztvevőket vendégül látni.

Mint kiderült, az egyetem a hátrányos helyzetű fiatalok felé nem csak ezzel a gesztussal él, hanem képzéseikben is biztosítják azokat a lehetőségeket, hogy a továbbtanulni vágyó középiskolás fiatalok, különböző szakmai tárgyakból fel tudjanak készülni az érettségire és jobb eséllyel indulhassanak a felvételiken.

Az egyesület elnöke, Molnár Roland azzal kezdte, hogy megköszönte a három hétig tartott jótékonysági adománygyűjtést és süteményvásárt mindenkinek, aki hozzájárult a bevételhez: 614 800 forintot jött össze. Reményei szerint jövőre is megrendezik a vásárt, mint ahogyan a Ki mit tud?-ot, és a környezetvédelmi napot is. A bálról megtudtuk, hogy új örökös tagokat választ az egyesület, és lesznek kitüntettek is. A november 17-ei báli programot néptáncosok és divatbemutató színesíti majd, de lesz sajtkóstolás a jótékonysági árverés mellett. A sajtótájékoztató végén a VSZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója, Gulkai László és az egyesület elnöke, Molnár Roland aláírták az iskola és az egyesület együttműködési megállapodását.