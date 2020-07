Balatonalmádi, a zöld város okospaddal

Mostantól egy különleges padon is feltöltődhetnek az Erzsébet ligetben a móló környékén sétálók. A Balaton mellett egyébként is jó ücsörögni, de itt árnyékot, wifit, mobil- és laptoptöltési lehetőséget is talál a nézelődő.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. – Eredetileg a trianoni centenáriumi ünnepségére szerettem volna valami igazán egyedit keresni, de végül úgy döntöttünk, hogy faültetéssel emlékezünk. Egy vérbükköt el is ültettünk, de én folytattam a keresgélést a neten, és így találtam erre a különleges padra. Amellett, hogy mint köztéri bútor, nagyon szép, itt, ahol nincs közvilágítás, ezt kiváltja, az meg, hogy internetet szolgáltat és telefont is lehet vele tölteni, csak hab a tortán – meséli a pad Almádiba kerülésének történetét Dallos Zsuzsa, az Aranyhíd Polgári Egyesület tagja. A felfedezést követően gyors levélváltás következett, és szinte 24 óra alatt eldőlt, hogy Almádi lehet a magyar fejlesztésű okospad első vidéki bemutatóhelye. A pad megálmodói, Gallai Máté ügyvezető és Tátray Gábor fejlesztő 3–4 éve kezdett okosutcabútorok tervezésével, fejlesztésével foglalkozni. Mind a fejlesztés, mind a gyártás teljes egészében hazai, de a termékekkel a tervek szerint a világ minden részén lehet majd találkozni. – Ennek a padnak a prototípusa Békásmegyeren található, ez itt már egy fejlesztett változat. Digitális kijelzőkkel láttuk el, két ponton lehet vele qi-töltővel érintéssel tölteni a telefont, ha valakinek arra alkalmas eszköze van, de van két USB-csatlakozó is padon. Alapfunkció, hogy wifit szolgáltat, és mini-időjárásállomásként is működik: méri a hőmérsékletet, a páratartalmat, légnyomást és légszennyezést is – mondta el Gallai Máté. Ezek a padok energiát használnak, de ez teljes egészében megújuló. A pad tetején napelemek vannak, a padozatban akkumulátorok. Tehát ha valaki itt tölti a telefonját, az egy fokkal környezetbarátabb megoldást választ, mint ha az otthoni vezetékből nyerné hozzá az energiát. – A fejlesztésnél szempont volt az egyszerűség, hogy minél kevesebb kiálló dolog vagy lyuk legyen rajta, így rongálásbiztos. A teteje edzett üveg, a szerkezet alumínium, az ülőfelület pedig nem trópusi fa, hanem magyar kőris – tette hozzá Tátray Gábor. – Úgy gondoljuk, hogy az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projektben ezeknek a nagyszerű hazai fejlesztéseknek helyük van, és érdemes lenne Zircig összekötni a térséget ilyen padokkal. Mi abban bízunk, hogy ez a bútor egy találkozási pont lesz Almádiban. Nagyszülőként természetesen nem a kütyük nyomogatását pártolom, de úgy gondolom, hogy a XXI. században nem lehet visszamenni földsáncokat ásni. A gyerekeknek értelmes feladatokat kell adni, mellé vonzó fizikai programokat kell szervezni, és megtanulják majd jól használni az adott kütyüt. Az itteni wifi ráadásul jó lehetőséget ad a játékra: Almádi történelme nem annyira ismert, de jó képekkel megmutathatjuk, hogy van egy olyan templomunk, ahol magyar uralkodócsaládok csontjait őrizzük, vagy elmesélhetjük, hogy mi köze a jezsuitáknak a városunkhoz, vagy feladatokat találhatunk ki, ezzel akár pluszprogramot is biztosítva az idelátogatóknak – tette hozzá Dallos Zsuzsa. A nyolcszemélyes eszköz a Kuube Kft. és az Aranyhíd Polgári Egyesület együttműködésenként ingyen kerülhetett az almádi mólóhoz.