Balatoni helytörténeti találkozó a „kajári sarokban”

Hetedszer szervezték meg a Balatoni Helytörténeti Találkozót, ezúttal a balatonakarattyai fürdőtelep létrejöttének 90 éves jubileuma alkalmából Balatonakarattyán, Magyar Honvédség Rekreációs és Konferencia Központban.

A találkozósorozat ötletgazdája és szervezője, Takács Gábor kezdeményezte a balatoni helytörténészek összefogását Balatonedericsen, ahol az első tanácskozást 2015-ben tartották, amelyhez Töreky Lászlóné polgármester biztosította a Faluházat. Így indult el a mostanra igen népszerű rendezvény, amit az elmúlt években a Balaton több helyszínén megszerveztek, így a Helka sétahajón, majd Balatonfüreden, Balatonfenyvesen, Balatonbogláron, Balatonszepezden.

A mostani találkozóra 21 balatoni településről 65 helytörténész érkezett, ahol Simon Gyula a székesfővárosi üdülővel kapcsolatos emlékeiről, Kürti Imre a főkajári halászok 150 évvel ezelőtti tragédiájáról, Halm Helga, a kajári reformátusok történetéről szólt, míg Ránky Péter, a hetedik találkozó szervezője, Balatonakarattya önkormányzati képviselője az ottani Fürdőtelep Egyesületről, illetve Akarattya történetéről tartott vetített képes előadást. Aztán a község két díszpolgára és helytörténetének kiemelkedő alakja, Taslár Tibor és Koltay József emlékezett Akarattya 90 éves múltjára.

Kiderült, az idén 88 éves Taslár Tibor a Bercsényi lejáró alatti csónakkészítő-, és kölcsönző műhelyben nőtt fel a fürdőtelep egyik első lakosaként. Községe fejlődéséért dolgozott élete nagy részében, az 1950-es évektől Koltay Józseffel együtt. Udovecz György a 100 éves akarattyai honvéd üdülőről írt könyvét mutatta be, majd Heinrich Pál, Balatonvilágos díszpolgára, történésze a kajári sarok hajdani fejlesztési tervéről és az aligai vízpart jelenlegi állapotáról beszélt. Más balatoni települések helytörténészei is beszámoltak kutatásaikról, új kiadványaikról, mások mellett Hangodi László a nyugati Balaton-felvidék második világháborús hadtörténetéről. A résztvevők a Rákóczi-parkban és a Kisfaludy sétányon, helytörténeti sétán is részt vettek.

