Balatonkenesei kiállítás: bemutatják az ország legszebb hajóit

Újdonságok, klasszikus balatoni vitorlások, és meghökkentő méregdrága csodák is láthatók a Balaton Boat Show-n, ahol 75 kiállító, és mintegy száz hajó mutatkozik be parton és a vízen. Magyarország legnagyobb vízparti hajókiállítását szeptember 6-8. között rendezik meg Balatonkenesén, a Kenese Marina-Port kikötőben.

– Nemcsak a kiállítók száma, hanem a hajózási kiegészítők, a karbantartáshoz szükséges eszközök, felszerelések kínálata is nőtt, jegyezte meg a főszervező-igazgató. Rápolthy Edit hozzáfűzte, kikötői hangulat és különleges hajószalon várja hétvégén a látogatókat, akik a vízen és a parton tekinthetik meg a vitorlásokat, elektromos és motoros hajókat, vízi sporteszközöket.

-A Balaton Boat Show egy „hajószalon”, amely mindenkinek izgalmas programot kínál, legyen szó a hajózással először találkozó vendégekről, régóta hajózó, vagy a hajóvásárlást fontolgató látogatókról, fogalmazott. Mint mondta, a kiállított hajók többsége idén is vitorlás. Folytatódik a trend, egyre nagyobb hajókkal jönnek a gyártók és forgalmazók, több 49-50 lábas hajó is van a főszereplők között, amely jó alternatívái egy balatoni ingatlannak.

Több újdonság is látható: számos premierrel mutatkoznak be a hazai gyártók és forgalmazók egyaránt, ilyen mások mellett az Elan E4, a NAUTEN, a Hanse, az Antila a Yachts, a Fareast, a Freeboat, a Flaar 5.3 a Smart Power. Népszerűek a kisebb hajók is, a gyártók többféle vevői igényhez alkalmazkodtak. Az elektromos hajók egy részét a vízen is ki lehet próbálni.

Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke minden idők legnagyobb hazai hajókiállításának nevezte a mostanit. Szépvölgyi István, egy hazai vitorlázással kapcsolatos portál főszerkesztője a pénteki megnyitón elmondta, egyre nagyobb az érdeklődés itthon is a vitorlázás iránt, és egyre jellemzőbb, ami Olaszországban és Horvátországban is. Eszerint sokan nem luxusként tekintenek a vitorlázásra, hanem sportra, életvitelre.

-Ez nem a kiváltságosok, hanem az úriemberek sportja. Cél, hogy egy olyan elitklubba kerüljön a vitorlázó, ahol barátokat, ismerősöket talál, akikkel együtt lehet túrázni. Ezt a sportot néhányszázezer forintból el lehet kezdeni.

-Sokan megtalálják a kert végében azt a tíz-húsz éves kalózt, amivel már érdemes hajózni, mondta. Szerinte a hazai vitorlázás főként túrázás, amikor a hajózást összekötik egy-egy parti programmal. A kikötőkben kevés a hely, még vendéghelyek sincsenek.

Pörneczi Réka és Didics Zoltán, a forgalmazó és szerviz képviseletében mutatták be az Balaton legnagyobb hajóját, a Jeanneau 51-est, ami kompozitból készült, fedélzete teafából. 110 lóerős dízelmotorral működik, a hajó a tengelye körül meg tud fordulni, képes oldalra is menni, jól manőverezhető. Három, kétszemélyes, tágas kabinja van, a nappaliban még három ember elfér, az ottani asztal gombnyomásra lesüllyed.

Van benne fűtés, klímarendszer, wifi, borhűtő, elegáns fürdőszobák. A bútor finom bőr borítású. Ezzel a felszereltséggel a hajó körülbelül 150 millió forintba kerül. Magyar tulajdonos megrendelésére, Franciaországban gyártották, kamion szállította, itthon szerelték össze.

Az érdeklődőket színes programokkal is várják, a kikötő bárteraszán érdekes információkat, beszélgetéseket hallgathatnak a Balatonról, hajózásról, vitorlázásról.