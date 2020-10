Baleset a belvárosban, tragédia a 8-ason, embercsempészek rendőrkézen – a múlt hét legolvasottabb hírei

Összeállításunkban megtalálhatja azokat a cikkeket, amelyek a legtöbb olvasót érdekelték az elmúlt héten

Bradanovits Ágota és Barnabás: Nem tudtunk elbúcsúzni aputól

Egyik pillanatban előre nézünk, a másikban zuhanunk. Kérdezzük a véleményét, szólunk hozzá, miközben rádöbbennünk, nincs közöttünk. Csak bámuljuk a székét, és elképzelni sem tudjuk, milyen lesz a vasárnapi ebéd nélküle. Bradanovits Ágota és testvére, ifjabb Bradanovits Barnabás egy füredi teraszon idézi fel a tragikus hirtelenséggel elhunyt édesapjuk emlékét, aki munkája, és szponzorációja révén évtizedeken át hozzátartozott Balatonfüred életéhez.

Újabb hajmeresztő manőver a 8-as út Városlőd melletti szakaszán (videó)

Pontosan azon az útszakaszon, ahol a pénteki, tragikus kimenetelű baleset történt, és ahol másnap kolléganőnk is veszélyes közlekedési szituációba került, egy olvasónk is hajmeresztő pillanatoknak volt szemtanúja. Az esetről videó is készült.

Több rendőrautó fogott közre egy személyautót a 8-as úton

Városlőd határában, a csehbányai elágazó felé vezető lejtőn történt az eset. Torlódás alakult ki, a forgalmat rendőrök irányították csütörtökön este. Később megtudtuk, egy személyautót akartak megállítani a rendőrök a megyeszékhely határában, amiben feltehetően illegális migránsok utaztak, de az autó nem állt meg.

A városlődi tragikus baleset halálos áldozatai: egy ajkai nővér és egy veszprémi sportoló

Ketten haltak meg a 8-as számú főúton, Városlődnél a közlekedési balesetben, feltehetően egy felelőtlen előzés miatt szeptember 25-én, pénteken délután. Az egyik áldozat az ajkai Magyar Imre Kórház egyik osztályának főnővére volt, a másik áldozat egy fiatal veszprémi sportember, akinek – tudomásunk szerint – nemsokára születik meg a gyermeke.

Súlyos baleset történt Veszprém belvárosában

Két személyautó karambolozott Veszprémben, a Jutasi út és a Budapest út találkozásánál lévő körforgalomban szerdán.