Bándon házi finomságokkal építettek közösséget

Már hatodik alkalommal rendezték meg a Süteményfesztivált múlt hét végén a településen. A programot, amely a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenkit megszólít, hagyományteremtő szándékkal indították el 2013-ban.

A Nass Party azóta is megtartotta fő célját, a közösségépítő jellegét. A szervezők úgy vélik, hogy időről időre érdemes új betétekkel megújítani a programot, hogy az ne váljon unalmassá. A házilag sütött édes és sós sütemények felvonultatását és kóstolását megpróbálták még változatosabbá tenni. Kelemen Mónika énekelt, és a torták már külön versenyeztek az édes finomságoktól. Mivel az idősebb korosztály a korábbi években már bizonyította sütőtudományát, ezért idén először meghirdették a kezdő háziasszonyok kategóriát is, amelyben maximum 30 éves korig lehetett nevezni, és gyerekek is indulhattak.

A házi remekeket háromfős zsűri bírálta el. A sós kategóriában Nagy Endréné Krémsajtos virágai, az édes kategóriában Szecsődi Gyöngyi Angyalfény elnevezésű sütije, a torta kategóriában Dezső Lászlóné Baileys- tortája, míg a kezdő háziasszonyok versenyében Kiss Viktória Epres-bodzás joghurttortája végzett az élen. Minden résztvevő kapott emléklapot, a díjazottak pedig fakanalat és Halmos Ferenc, valamint a Herendi Majolikagyár kerámiáit nyerték elismerésül. A lángosevő versenyt most is meghirdették, amelyen külön versengtek a felnőtt férfiak és hölgyek, valamint a fiúk és a lányok.

A Steierlein Katalin Közösségi Házban a Nass Par- tyt követően Nagy Szabolcs Balázs régész tartott előadást az Essegvár legutóbbi kutatásának eredményeiről és arról, hogy mivel kecsegtetnek még a várban tervezett újabb ásatások.