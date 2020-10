Barátságuk huszadik évfordulóját köszöntötték a csabrendeki és a nagyfödémesi tűzoltók

Csabrendek és a szlovákiai Nagyfödémes 1996-ban kötött együttműködési megállapodást azzal a céllal, hogy a két településen működő intézmények, vállalkozások, civil szervezetek és az állampolgárok között mélyen gyökerező kapcsolat alakuljon ki.

A községek tűzoltói 2000-ben kerültek kapcsolatba egymással a csabrendeki falunapon. Barátságuk huszadik évfordulóját köszöntötték a közelmúltban, amikor a Csabrendeki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület fennállásának 130. évét ünnepelték. Két évtized alatt a tűzoltók megismerték egymást, kölcsönösen részt vettek a versenyeken Szlovákiában és hazánkban. A csabrendekiek számára újdonság volt az éjszakai verseny, és a nagyfödémesi megmérettetések adták az ötletet ahhoz, hogy Csabrendeken is útjára indítsák a polgármester vándorserlegéért folyó egyesületi tűzoltóversenyt. Többek között erről beszélt megemlékezésében Mezei József alelnök.

– A versenyt továbbfejlesztettük, és 2017-től hazánkban elsőként egyesületünk is éjszakai versenyt rendezett, nagy sikerrel. A megmérettetéseken a nagyfödémesi tűzoltók mindig eredményesen szerepeltek. Egyesületünk fennállásának 120. évfordulóját is közösen ünnepeltük. Az együtt töltött idő során vetődött fel a csabrendeki Szent Flórián-szobor állításának gondolata. A sikeres együttműködésnek köszönhetően 2010-ben avattuk a szobrot. Ugyancsak közösen ünnepeltük egyesületünk 125. évfordulóját, mely alkalommal emléktáblát avattunk a szertár falán. Több esetben kaptunk segítséget, támogatást tűzoltó eszköz, valamint felszerelés formájában, amit ezúton is köszönünk. A mögöttünk hagyott évek során a szervezetek és a tagok között szoros kapcsolatok szövődtek. Úgy érzem, hogy az együttműködésnek ez a legfontosabb eleme. Bízom benne, hogy a jövőben ezek a kapcsolatok tovább erősödnek, és kihatnak a fiatalokra is, akik e nemes ügyet tovább mélyítik.

– Köszönet ezért a két település polgármestereinek, akik megteremtették a lehetőségét annak, hogy a két szervezet között a kapcsolat létrejöjjön és folyamatosan fejlődjön. Szívből köszönöm nagyfödémesi tűzoltó barátainknak azt a tiszteletet és szeretetet, amit a húsz év alatt nyújtottak számunkra. Együttműködésünk és barátságunk huszadik évfordulója emlékét a felnövekvő nemzedékek és az utókor számára is megőrizzük, ezért ültetjük az emlékfákat. Kívánom, hogy a jövőben mindig emlékeztessenek a fák benneteket, bennünket és a következő nemzedéket is a barátságunkra. Ígérem, hogy az elültetett fák fejlődését, növekedését figyelemmel kísérjük, azokat megóvjuk, és gondjukat viseli egyesületünk tagsága – mondta az alelnök.