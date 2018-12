Bárki elhelyezhet egy-egy díszt Várpalota karácsonyfáján

Óvodások és kisiskolások helyezték fel az első díszeket a napokban a város karácsonyfájára, amelyet a Szabadság téren állítottak fel.

Az ötletgazda Galambos Szilvia Campanari-Talabér Márta polgármester társaságában érkezett hétfő délután a térre, ahol a Lurkó Kuckó óvoda apróságai és a Nepomuki Szent János általános iskola kisdiákjai várták őket, hogy együtt helyezzék fel az első díszeket az ezüstfenyő ágaira. Persze nemcsak ők, hanem az interneten és a városi újságban megjelent felhíváshoz csatlakozó járókelők is felakasztottak egy-egy díszt a fára, sőt olyan is akadt, aki két szatyornyi dísszel érkezett.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Főképp karácsony idején nagyon fontos megmutatnunk a világnak, hogy mindenkiben van jóság. Jó alkalom erre, hogy közös karácsonyfája legyen Várpalotának, amelyet mi, városlakók együtt díszítünk fel. Miután húsvétkor tojásfadíszítési kezdeményezésünk nagyon jól sikerült, s példátlan összefogásról tettek tanúbizonyságot a várpalotai­ak, ezért úgy gondoltam, az adventi időszakban is hasonló játékra hívjuk az embereket. Úgy éreztem, hogy a tojásfa díszítését az egész város sikerként élte meg, bízom benne, hogy a karácsonyfa is hasonló sikertörténet lesz, s mindenki magáénak érzi majd egy kicsit – mondta el Galambos Szilvia önkormányzati képviselő, utalva ezzel arra is, hogy egészen karácsonyig bárki elhelyezhet egy-egy díszt a fán.

A közös díszítést követően a megjelentek karácsonyi dalokat énekeltek együtt, majd a gyermekeket és felnőtteket forró teával és kakaóval kínálta Campanari-Talabér Márta és Galambos Szilvia.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS