Barnagi évértékelő: mezítlábas mendegélő, matracszállás és sünház

2019-ben megújulhat a faluház előtti tér, mert ötmillió forintot nyertek a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt közparkpályázaton. Kis turisztikai attrakciókat valósítanak meg ebből a pénzből, a mezítlábas mendegélőtől a sünházig, számos érdekességgel. Telepítenek biciklitárolókat, tervezik matracszállás kialakítását és mobil kemence építését is a kerékpáros turizmus fellendítéséért.

Horváth Zoltán polgármester a tavalyi évet értékelve elmondta, új adónemeket vezettek be 2018-ban. Ilyen volt az idegenforgalmi adó, mert sok a vendégház a faluban, de ennél még fontosabb a telekadó, mert a legtöbb magánkézben lévő építési telken öt-tíz éve semmi sem történt. Az adóztatás hatására több helyen megindult az építkezés, és egymillió forintos bevételre is szert tett az önkormányzat, amit további fejlesztésekre használnak majd.

Tavaly elkészült a faluház udvarán a kültéri vizesblokk, amely egy mozgáskorlátozott mosdóból, férfi-női zuhanyzó-­mosdó kombináció­ból és egy előtetős kiskonyhából áll. Az épület az önkormányzat későbbi terveiben a nyári táboroztatások során kap majd fontos szerepet. A faluháznál térköveztek is, és mobil garázs épült a korábban vásárolt kistraktornak. Megvalósult a katolikus ravatalozó felújításának első két üteme, amelyet idén folytatnak. Nyertek egy vis maior és egy járdafelújítási pályázaton is, ezért 2018 végére a teljes járdafelület megújult, akadálymentesítettek is, és szilárd burkolatot kapott a Zádorvári út, valamint rendbe tették az árkokat a faluban a vízkár­elhárítási tervnek megfelelően. Ellenőriztették és fertőtlenítették a vízrendszert, amire az elmúlt tíz évben nem került sor.

A település nagyon jó kapcsolatot ápol a környék civil szervezeteivel, és Horváth Zoltán büszke arra, hogy minden hónapban szerveztek leg­alább egy vagy két programot. Idén érkezik a gyors, 21. századi internetszolgáltatás is a faluba, amelynek nagy hasznát veszik majd, ha rendezvényeket, konferenciákat szerveznek a faluházban.

Jó hír az is, hogy Balaton Környéki Nagycsaládosok néven hetven taggal megalakult 2018 végén a barnagi nagycsaládosok egyesülete, ahová még várnak tagokat, és amely új lendületet hozhat a falu életébe, hiszen idén már tíz programot is szerveznek majd a segítségükkel.

