Bayer Zsolt: Most sincs más parancs, élni és túlélni

Telt ház fogadta az Agórában Bayer Zsolt publicistát, aki érdekes időutazásra hívta hallgatóságát, melynek végén kiderült: most sincs más parancs: élni és túlélni, csakúgy mint történelmünk elmúlt 1100 esztendejében.

A neves újságíró érkezése előtt Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula polgármester beszélt a legfrissebb veszprémi ügyekről, például arról is, hogy ebben a hónapban megkezdődhet a hőn áhított uszoda építése is a megyeszékhelyen.

Ezek után Bayer Zsolt idő­utazásra hívta a nagyérdeműt, melyben egy fiktív világutazó a XV. század közepe táján nekivág a világnak, és Kínába, majd az Oszmán Birodalomba is eljut. Mindkét helyen fejlett ország fogadja, aztán Európa felé indul, ami jóval elmaradottabb. A publicista feltette a kérdést: ki gondolná, hogy aztán alig egy évszázadon belül az európai kultúra és civilizáció meghódítja a világot? Az az Európa, amely ezekben a pillanatokban, napjainkban veszíti el félezer éve felépített státuszát.

Hogy miért? Bayer Zsolt mindezt egy példával tette érhetővé, mely szerint nagymamáink is azt mondták: „Gyerekek, ti már jó dolgotokban azt sem tudjátok, hogy mit csináljatok!” A publicista szerint ez történik manapság, a nyugati ember nem tudja, hogy mit csináljon jó dolgában, miközben ezzel párhuzamosan értékvesztés is zajlik. Ugyanis kiüresedik (kiüresítik) a haza és a nemzet fogalmam és az individuum felülír mindent – az 1100 éves múltunkat is, Szent Istvántól a pesti srácokig – és csak az egyén az érték.

Az előadó beszélt arról is, hogy gőzerővel zajlik a vallás, a család és az emberi nemek fogalmának kicserélése, ami a véget jelent(het)i.

Bayer Zsolt hangsúlyozta a legalább 100 éve berögzült rossz sztereotípiákat, amiket felül kell írnunk. Nem a Nyugattól kell várni a csodát, hiszen hányszor akarták elpusztítani történelme során a magyarságot, de mégis vagyunk, ezért nincs más parancs, mint az: élni és túlélni, amit a Nyugat mára elfelejtett, kitörölt magából.

És hogy manapság hol láthatjuk és találhatjuk meg Európa lelkét? A publicista szerint ehhez Prágába, Krakkóba, Pozsonyba vagy Budapestre kell menni, mert a kontinens igazi arcából nyugaton már nem lehet megmutatni semmit.