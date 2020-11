Bécs felkészült a lezárásokra

Kvassay Andrea Bécsben él, sminkmesterként, szempilla stylist-ként dolgozik lakásában. Azt mondja, várható volt az ausztriai intézkedés, a kormány jelzései erre utaltak.

– Bár mindenki felkészült rá, mégis érezhető volt már az elmúlt napokban a feszültség, türelmetlenség például a tömegközlekedési eszközökön, ahol nem lehet távolságot tartani. Az üzletekben nem volt semmiből hiány és a tavaszihoz hasonló felvásárlási láz sem volt jellemző a hipermarketekben. Annál inkább a ruha és cipő üzletekben, amelyek hirtelen leáraztak mindent ötven százalékkal. Már most láthatóak az első szigorítás eredményei, hiszen a napi fertőzöttek száma jelentősen visszaesett. Ettől függetlenül nem kizárt, hogy a tervezett december hatodikai határidőt meghosszabbítják majd valamennyivel. Valószínűleg annak lejárta után tömeges tesztelés lesz a szlovákiai példa szerint, az pedig jó lesz – mondta Andi, aki hétfőn dolgozott utoljára és most három hétig nem fogad vendéget. A munkáját online nem tudja végezni, de ő is kap kárpótlást, így nem lesz jelentős a kiesése.

– Nagyon jó, hogy a kormány jól kezeli a helyzetet, biztonságérzetet adnak a miniszterelnök nyilatkozatai és az anyagi károkat is igyekeznek csökkenteni. A kormány az üzletek tulajdonosai részére a kieső bevételek 80 százalékát és az alkalmazottak adóját állja, amint a vállalkozók jövedelmének nagy részét szintén. Tirolban a szállodaszövetség eleve kérte a lezárást, inkább essen ki a novemberi bevétel, de ne legyen annyi beteg, mint tavasszal. Egyébként itt rendkívül nagy gondot fordítanak a tisztaságra, fertőtlenítésre a közterületeken éppúgy, mint például az üzletekben. A buszmegállóknál, metró állomásokon, aluljárókban folyamatosan takarítanak. Eddig is megbüntették azt, aki szemetelt, de most még jobban figyelnek erre is. Ingyenes maszk automatákat helyeztek el a tereken és a boltokban, amelyek bejáratánál mindenütt ott van a kézfertőtlenítő is.

Tisztítják a bevásárló kocsikat, kosarakat. A kutyámat gyakran viszem sétálni, az utcákon, tereken nagyon sok zacskó és kesztyű automatát szereltek fel a kutyásoknak – magyarázza Kvassay Andra. Hozzáteszi, hogy a háttérben Bécs készül az ünnepre, minden kerületben építik már a tervek szerint december hetedikén nyitó karácsonyi vásárok faházait.