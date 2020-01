Befejeződött a pápai református templom külső felújítása

A református gyülekezet az Istennel való áldott közösséget eztán a kívülről ízlésesen megszépült templomban, rekonstruált tetőzet és homlokzat alatti oltalomban élheti meg.

A református templom külső felújításáért tartott hálaadó ünnepi istentiszteletet a Pápai Református Egyházközség az év első vasárnapján a Március 15. téri imahelyen. Tóth András, a Pápai Református Egyházmegye esperese a Zsoltárok könyve 84. zsoltára alapján hirdetett igét.

– A templomhoz ragaszkodás az Istennel való szoros, érett közösség jele. Aki szereti az Úristent, szereti az ő házát is. Szeret ott lenni, örvendezni, énekelni, igét hallgatni, imádkozni. Valljuk, hogy Isten mindenütt jelen van és mi is közel lehetünk hozzá. Mégis a templom a hívek számára kiváltságos, örvendetes állapot, ahol a gyülekezet közösségében intenzívebben érezzük Isten közelségét. Akik otthon is olvasunk Bibliát és imádkozunk, azt tapasztaljuk, hogy itt még inkább erősödünk hitünkben, bátorodunk és áldást nyerünk közösen az Úrtól. A gyülekezeti közösség nem pótolható, becsüljük meg hát az Úr házát, mely megújult szépségével jobban vonz magasztalására – emelte ki.

Márkus Mihály vezető lelkipásztor számolt be a külső felújítás tartalmáról. A tervezési fázis 2018. augusztusban indult, a kivitelezés pedig 2019. március 5-én.

Állami, önkormányzati, egyházkerületi és -megyei támogatásból, illetve gyülekezeti felajánlásokból december 20-áig megtörtént a teljes tetőhéjazat cseréje, a deszkázat és faszerkezet javítása, a bádogzat (fal- és ereszszegélyek, ablakpárkányok, lefolyócsövek) cseréje, a teljes homlokzat felújítása (egységes színnel, a falfelületek, díszek javításával, kőfelületek tisztításával), a tornyok, -sisakok felújítása.

A rekonstrukció közel 74 millió forintba került, ebből a kivitelezés költsége 57,4, a többletmunkáké 4,7, a paláé 9,7 millió forint volt. Külön megrendelésben elkezdték a bejárat felújítását mintegy négymillió forintból, befejezése tavaszra húzódik.

A felújítást támogató szervezetek képviselői, valamint Mezei László főépítész és Gyimóthy Károly projektmenedzser emléklapot vehettek át. A Himnusszal zárult istentiszteletet követően fogadásra várták a megjelenteket az Immánuel Közösségi Házban.