Bélyegkiállítás nyílt a porcelánmúzeumban

A szenvedélyekről szól a Herendi Porcelánművészeti Múzeum legújabb időszaki kiállítása, amelyen a herendi porcelánok és az azokat ábrázoló bélyegek adnak randevút egymásnak.

A manufaktúra díszudvarán megrendezett tárlatmegnyitón Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében elmondta: túl azon, hogy a bélyeggyűjtés egyszerű és sokak által elérhető tevékenység, a bélyegek gyönyörűek is, némelyik olyan, akár egy miniatűr műalkotás. Emellett rengeteg információt hordoznak magukban. Egy ország bélyege reflektál az adott nemzet kultúrájára és történelmére, ami által jobban megismerhetjük a világ különböző népeit.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a herendi porcelán már többször szerepelt bélyegeken. Magyarországon először 1972-ben, amikor egy nyolccímletű bélyegsorozaton vonultak fel a leghíresebb porcelánjaik. 1976-ban a manufaktúra alapításának 150. évfordulójára Kisfaludy Stróbl Zsigmond Kardját néző huszárját adta ki bélyegen a Magyar Posta. 2003-ban megjelent a négy darabból álló Porcelánművészet című sorozat. Néhány éve a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok tiszteletére készült herendit ábrázoló bélyeg, a mostani kiállítás meghívóját pedig egy egyedi bélyeggel küldték el a vendégeknek.

Navracsics Tibor megnyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy egy olyan alkalom részesei lehetünk, ahol két nagyon elkötelezett közösség találkozik, ünnepli magát és egymást azért, hogy két másik nagyon fontos közösségnek: a családnak és a világnak is üzenjen valamit.

Az egyik közösség a Herendi Porcelánmanufaktúra, az ország egyik legelkötelezettebb közössége, amely azon túl, hogy évszázadokon keresztül átörökítette ezt a színvonalat, átörökítette magát a manufaktúrát is, és az elmúlt 30 évben a saját maga ura is tudott lenni, ami óriási bravúr.

A másik elkötelezett közösség a bélyeggyűjtők közössége, akik talán már 300 éve őrzik ezt a hagyományt, és mindent megtesznek azért, hogy a bélyeggyűjtés megőrizze a saját, különös jelentőségét.

A Veszprém-Balaton 2023 rendezvény kormánybiztosa elmondta még, hogy Herendhez anyai nagyapja révén, a bélyeggyűjtők közösségéhez pedig gyerekkori élményei, egy bélyeggyűjtő kör miatt kötődik.

Kiemelte, hogy a bélyeggyűjtés nemcsak családokat, de nemzedékeket összekötő hobbi is lehet, ugyanúgy, mint a herendi porcelán, amely a családok szimbóluma is.

Hangsúlyozta, hogy mind a herendi porcelán, mind a magyar bélyeg bejárja a világot, és reklámozza a saját termékeit, illetve hazánkat. Reményét fejezte ki, hogy 2023-ig, amíg készülünk az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatra, még számos olyan kapcsolódási pont jön létre, ahol közösségek találkozhatnak, szövetségre léphetnek, és ezek a szövetségek később is megmaradnak.

Leitold László, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének alelnöke elmondta, hogy a bélyegkészítés és a porcelánok tervezése is egy-egy külön művészeti ág, de vannak közös pontok. A herendi porcelánokról készült bélyegek pedig abszolút ötvözik a két művészeti ágat, ez adta az ötletet, hogy megrendezzék a mostani tárlatot, amely négy nagy témakör köré csoportosul.

Az egyik a herendi porcelánok a magyar bélyegeken, a másik tematikus téma a magyar szentek: Szent István, Szent Imre, Szent László és Gizella királyné is megjelenik porcelánokon és bélyegeken ábrázolva a kiállításon. A harmadik témakör a sakk. Két herendi sakk-készlet is látható a tárlaton, és az egyikben a királyt Szent István, a királynét Gizella mintájára formálták meg. A negyedik nagy témakör az állatok. Olyan bélyegek láthatók a kiállítás ezen részén, amelyek mellett ott van a herendi porcelánból készült állatfigura párjuk is. Itt az egyik látványos elem az a porcelán szarvasbika, amelyet kopók gyűrnek le egy vadászaton.

A „postázva Herendről” című bélyegkiállítás december 18-áig látható a Herendi Porcelánmúzeumban.