Bemutatta pápai polgármesterjelöltjét a Fidesz-KDNP

Áldozó Tamás jelenlegi pápai polgármestert indítja az őszi önkormányzati választáson a városvezetői székért a Fidesz-KDNP pártszövetség helyi vezetése.

A kormánypárti pápai polgármesterjelölt személyét Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, a választókerület és a Fidesz Veszprém megyei elnöke mutatta be a helyi Fidesz-irodában. Kovács Zoltán kiemelte, Áldozó Tamás megbízható, tapasztalt, határozott koncepcióval rendelkező személyiség, akit kiváló vezetőnek tart, igazi pápainak, aki képes az együttműködésre és mindig a város érdekeit képviseli. Mint mondta, az elmúlt években a kormánnyal kialakított jó kapcsolatok és a hozzáértő előkészítő munka eredményeként soha nem látott fejlesztési lehetőségekhez jutott Pápa, Áldozó Tamás újraválasztása pedig biztosítaná a fejlődési pálya töretlen folytatását.

Áldozó Tamás úgy fogalmazott, a város jól élt az adódó lehetőségekkel, mostanra a helyi gazdaság lényegesen megerősödött, gyakorlatilag megszűnt a munkanélküliség, a pápai háztartások jövedelme meghaladja az országos átlagot, a város adóbevételei nőttek. Megjegyezte, a fejlődéshez szükség volt a kormányzat támogatására is, amire a jövőben is számítanak. A várost 2011 márciusától irányító politikus hangsúlyozta, a most folyamatban lévő fejlesztések befejezésével egy korszak lezárul, de egyúttal egy újabb kezdődik. A Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőivel közösen kidolgozták az új városfejlesztési program koncepcióját, az Esterházy 2035 nevet viselő munkatervet, amit hamarosan bemutatnak a nyilvánosságnak. Ugyancsak a közeljövőben nevezik meg a kormánypárti pápai önkormányzati képviselő-jelölteket, ezzel kapcsolatban Áldozó Tamás előzetesen elárulta, hogy a jelenlegihez képest több körzetben is lesz személyi változás.

A Napló kérdésére Kovács Zoltán elmondta, Áldozó Tamás egyértelmű döntéssel, közel százszázalékos támogatottsággal lett polgármesterjelölt, miképpen a jelenlegi polgármesternek sem fordult meg a fejében, hogy ne indulna el újra a városvezetői tisztségért. Mindketten aláhúzták, hogy az ezeknek az ellenkezőjéről szóló városi pletykák alaptalanok voltak.