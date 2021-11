Bemutatták a Veszprém–Balaton 2023 EKF-program terveit

Tanácskozáson mutatták be a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program terveit Javier Valdivielso Odriozolának, az EUNIC (Európai Kulturális Intézetek Magyarországi Hálózata) hazai kirendeltségvezetőjének, aki a Cervantes Intézet igazgatója is. A szakembert arról kérdeztük, hogyan lendülhet túl a kulturális szféra a járvány okozta nehézségeken, és arról is, mit gondol a veszprémi EKF-tervekről.

Az EUNIC egyik alakítója az európai kultúrpolitikának. Arra a kérdésre, hogy melyek a legfontosabb feladatai a szervezetnek, így válaszolt: – Az EUNIC egy olyan hálózat, amely európai és Európán kívüli nemzeti kulturális intézeteket fog össze, és legfőbb célja a kulturális diplomácia terjesztése. A kontinens kultúrája sokféle, a brüsszeli központ mellett minden országban klaszterek jöttek létre, amelyek alkalmazkodnak a helyi adottságokhoz. – Magyarországon az EUNIC tagjai a különböző nemzeti kulturális intézetek, valamint olyan nagykövetségek, amelyek nem rendelkeznek saját kulturális intézettel – például Szlovénia –, valamint olyan nem EU-s országok, amelyek érdeklődnek az európai kulturális értékek után, mint például a Japán Alapítvány. A magyarországi kirendeltség működésében a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium is részt vesz. Szervezetünk célkitűzése az európai értékek továbbadása programokon keresztül, valamint, hogy együttműködésre ösztönözzük tagjainkat, és Európán kívül is erősítsük a kulturális diplomáciai kap- csolatokat – mondta Valdivielso Odriozola, az EUNIC hazai kirendeltségvezetője. A járvány igen nehéz helyzetbe hozta a kulturális szférát. Visszakerülhet-e abba a pozícióba az ágazat, ahol a pandémia kitörése előtt volt? – A pandémia a teljes kulturális ágazatot nehéz helyzetbe hozta, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. Lokális megoldásokban gondolkodtunk a járvány megjelenése után: helyi művészekkel dolgoztunk együtt, és a programjainkat digitálisan tartottuk meg. Nagyon sok kulturális intézmény költségvetése bizonytalanná vált, mert az államok többnyire az oktatásnak és az egészségügynek biztosítottak forrásokat. Nagy kihívás volt valamennyi intézetnek, hogy egyik napról a másikra átalakítsák a működésüket, és csak online programokat kínáljanak. Jelenleg mindkét móddal, tehát jelenléti rendezvényekkel és az online eseményekkel is találkozhatnak az érdeklődők. Egy tanácskozás jóvoltából megismerhette a Veszprém–Balaton 2023 EKF-program terveit. Milyen benyomásokat szerzett? – Az első kapcsolatfelvétel idén tavasszal történt a szervezőkkel. Az EUNIC-nak nagyon fontos ez a cím, mert a kulturális főváros projekt lehetőséget ad arra, hogy népszerűsítsük és még több emberhez juttassuk el az euró­pai értékeket. Emellett az is hozadéka, hogy Budapesten kívül is népszerűsíteni tudjuk szervezetünk céljait. Személyesen az a véleményem, hogy nagyon időben kezdték meg a felkészülést a 2023-as kulturális évadra, és a szervezők pontos ütemtervet dolgoztak ki, ami nagyban segíti a program sikerét, ahogyan az is, hogy időben megalakult az a csapat, amely teljes munkaidőben a szervezéssel foglalkozik. A másik észrevételem, hogy jelentős pénzügyi támogatást kap a program, ami lehetővé teszi az elképzelések megvalósítását. Az EUNIC hogyan tud kapcsolódni a veszprémi EKF-programhoz? – Ez szinte automatikusan történik: amikor egy európai város elnyeri a címet, felveszik a kapcsolatot az adott ország EUNIC-klaszterével. Veszprém esetében is lesz együttműködés, méghozzá kétféleképpen: az EUNIC keretén belül, emellett arra is van mód, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. közvetlenül együttműködjön az egyes kulturális intézetekkel közös programok ügyében.