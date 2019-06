Bemutatták a veszprémi polgármesterjelöltet

Porga Gyulát indítja polgármesterjelöltként a Fidesz veszprémi szervezete az őszi önkormányzati választásokon a megyeszékhelyen, jelentették be pénteken.

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa felidézte, tíz éve azt a célt tűzték ki Porga Gyulával és Ovádi Péterrel, hogy Veszprémet felhelyezik Magyarország és Európa térképére. Hozzátette, a terv megvalósítása jól halad, Veszprém Európa Kulturális Fővárosa (EKF) lesz 2023-ban, és az utóbbi évtizedben számos hazai és kontinens-szerte jelentős esemény történt a városban. Kiemelte, az EKF évre való felkészülés és a program lebonyolítása olyan vezetést követel a várostól, amely a közösséget nyitottan, hozzáértően, rugalmasan, tapasztalattal és nagy tudással vezeti. Ezeknek a szempontoknak Porga Gyula felel meg, húzta alá.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő bejelentette, a Fidesz veszprémi szervezete egyhangúlag támogatta Porga Gyula polgármesteri jelölését. Kiemelte, a polgármester az utóbbi kilenc évben bizonyított. Megjegyezte, Porga Gyula Veszprém vezetésekor a város közigazgatási határain túl, térségben gondolkodik, amelyet több elindított infrastrukturális fejlesztés – így a sportuszoda építése vagy az állatkert fejlesztése – is alátámaszt.

Porga Gyula arról beszélt, a város utóbbi időszakban elért sikereit csapatmunka eredményezte, amelyben Navracsics Tibor és Ovádi Péter is fontos szerepet töltött be. Köszönetet mondott Navracsicsnak, hogy tíz éve felkérte polgármesterjelöltnek, és a Fidesz veszprémi csoportjának, hogy ismét bizalmat szavaztak neki. Hangsúlyozta, polgármesteri működésének és legfontosabb küldetésének azt tartja, hogy a város építése mellett a közösségépítésben is sikereket értek el, és növekedett a veszprémiek egymás iránti bizalma.