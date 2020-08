Benzingőzös felvonulás és koncertek színesítették a Generációk napját Tésen

A települési falunapot július elején tartották volna, de akkor a járványhelyzet miatt elmaradt a rendezvény.

A községi búcsút hagyományosan augusztus 20-án tartották, ehhez kapcsolódva, és részben a falunapot bepótolva Generációk napja elnevezéssel szerveztek programokat a napokban, mondta el Fodor-Bödös István polgármester.

A rendezvény kísérőprogramjaként tartották meg a nagy népszerűségnek örvendő „benzingőzös felvonulást”. Ezen, a korábbi évekhez hasonlóan, mintegy tíz különböző, füstöt pöfögő jármű vonult végig a településen. A közönség idén is szavazhatott a számára legszimpatikusabb járgányra, a legtöbb szavazatot kapott három jármű ötletgazdáját, sofőrjét ezúttal is díjazták. A dobogós helyezéseknek járó jutalmat Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) adta át. Az első helyen toronymagasan a legtöbb szavazatot szerezve Kiss Péter és társai „tűzoltóautója” végzett. A fiatalok felmatricázták és hangszórót szereltek egy régi bordó Opel tetejére, de nem hiányozhatott a létra és egy ballon sem a járműről. Sőt, a „tűzoltóautó” még szirénázott is, ezt telefonról vezérelték, mondta Kiss Péter, aki megjegyezte, vízágyút is próbáltak beüzemelni, de az nem sikerült, talán majd jövőre.

A felvonulás után a zenéé volt a főszerep: Szóka Júlia egy autentikus cigányzenekarral lépett fel, a műsoron nóták és operettek szerepeltek, majd a rendezvény sztárvendége, Vastag Csaba énekes adott koncertet. A program a Caroline Street, majd a FunThomas Band fellépésével folytatódott, a rendezvényt utcabál zárta.