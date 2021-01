Bozót helyett benzinkút – indulatokat kavart az Alsóörsön tervezett beruházás

Benzinkutat építenének a község határában egy bozótos területen, korszerű autómosóval, elektromos töltési lehetőséggel, kis üzlettel. A testület megszavazta a beruházást.

Lukács Róbert, a 45 hazai benzinkutat működtető, magyar tulajdonú Mobil Petrol hálózat ingatlanfejlesztési vezetője elmondta, korszerű, zöld benzinkutat építenének a 71-es főút és a vasút által közbezárt, 969-es helyrajzi számú, üres, a nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület besorolású, önkormányzati ingatlanon.

A terület a szabályozási terv szerint véderdő besorolású, valójában bozótos, tüskés rész Paloznak, Alsóörs határán. Alkalmas benzinkútnak, szolgáltatásaira igény van a nyolcezer lakosú térségben. A beruházást az alsóörsi testület támogatta, az ingatlant nyílt pályázattal értékesítette, amit a Mobil Petrol Kft. nyert el. A beruházás az erdőt nem érinti, a terület jelentős része nem változna. Hét őshonos juharfát, kilenc akácfát kellene kivágni, de jóval több fát ültetnek. Ezenfelül jelentős összeget ajánlottak „csere”-zöldterületre.

A kezelőépületre, a védőtetőre napelemeket szerelnek, így a kút zöldenergiával üzemelne, az autómosó működésével pedig megszűnnek az otthoni kocsimosások, így is kímélve a környezetet. A mosásnál keletkező szennyvizet, olajos iszapot gyűjtik, elszállíttatják, és elhelyeznek elektromos töltőt is. Ha meglesznek az előzetes szakhatósági engedélyek, minden lakót tájékoztatnak a beruházásról, várhatóan januárban. Ha végül a lakosság és a helyi ingatlantulajdonosok nem támogatják céljaikat, ezt tudomásul veszik. Így azokra a fejlesztéseikre fókuszálnak, ahol örömmel fogadják őket. Jelenleg is több beruházásuk van országszerte tervezés, előkészítés, kivitelezés alatt.

A beruházás mellett állók közül Németh Tibor – aki a szóban forgó területtől 150 méterre lakik – azt mondta, ő 1972 óta él itt, és a terület, ahová a kutat tervezik, soha nem volt erdő. Az ingatlan dzsungelnek nevezhető, tele van szúrós növényekkel. Régebben többen is odahordták a gallyakat, szemetet. Ő nem érti meg azokat, akik ellenzik a kutat, amire szerinte nagy szükség lenne, hiszen jóval távolabb találhatóak a legközelebbi töltőállomások, amelyek Balatonfüreden és Balatonalmádiban működnek. Úgy vélte, az alsóörsiek mellett nagyon kedvező lenne a kút a felsőörsi, a lovasi, a paloznaki lakóknak, a helyi vállalkozóknak, és a kertészeti kisgépekbe is itt tudnák megvenni az üzemanyagot. Nem is szólva a szolgáltatásokról, amit a kútnál kínálnának, így például a boltról, aminek a kempingbeliek, a vitorlástulajdonosok, valamint a leendő lakóparkban élő emberek is örülnének. A helybeli férfi szerint a 71-es útra jellemző hatalmas forgalom, különösen nyáron, sokkal jobban szennyezi a környezetet.

Huszár Péter helyi ingatlantulajdonos – az ellenzők táborából – véleménye változtatás nélküli közléséhez járult hozzá. Eszerint: „Alsóörs képviselő-testülete februártól dolgozik a Vadtelep településrész melletti védelmi erdő helyén a benzinkút megvalósításán, a helyi lakosok és ingatlantulajdonosok véleményének kikérése nélkül. Szeptember közepén, a Mobil Petrol Kft. által készíttetett telepítési tanulmány bemutatásakor vált nyilvánvalóvá, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlant már el is adták a benzinkúttársaságnak, s már csak a helyi építési szabályzat gátolja a terület brutális átalakítását, amit a pályázati kiírásban »beígértek« a sikeres pályázó számára. A projekt felesleges, gazdaságilag átgondolatlan, a legközelebbi benzinkutak 6, illetve 7,5 kilométerre találhatók, de 15 kilométeres távolságon belül 10 töltőállomás érhető el. Védelmi erdőnk védi a települést a vasút zajától, a fesztiválok porától, zajától, oxigént termel, számos élőlénynek, köztük védett hüllőknek is lakóhelye. Szeptember 22-én petíciót indítottunk, hogy megvédjük, Nem kell erdő helyett benzinkút Alsóörsön! címmel, melynek megállapításait jelentős részében a telepítési tanulmányból idéztük. A leginkább érintett vadtelepi településrészen az ingatlantulajdonosok több mint 60 százalékát sikerült elérnünk, és 98 százalékuk ellenezte a benzinkút tervét. A petíciót október 22-én adtuk át 1167 aláírással. Azóta folyik a magyarázkodás a projekt által érintett területről, a beépítettségről. Nem kívánunk »számháborúba« kezdeni, mert a teljes terület, mind az 5068 négyzetméter értékesítésre került, s annak átminősítése után minden közvetlen befolyását elveszíti felette Alsóörs önkormányzata. Jöhetnek a láncfűrészek, a munkagépek, és megsemmisül a terület fokozatosan felépült élővilága. Polgármesteri, nyilvános ígéretet kaptunk arra november 12-én, hogy a beruházásról végső soron a helyi lakosok és ingatlantulajdonosok többségi véleménye fog dönteni. Ennek a »véleménykikérésnek« pontos ideje és módja még nem ismert számunkra, de nem fogjuk elfelejteni az ígéretet – fogalmazott a férfi.

Hebling Zsolt polgármester kifejtette, egyhangúlag támogatja a képviselő-testület a sok előnnyel járó, Alsóörsöt nem zavaró fejlesztést. Az ezzel kapcsolatos döntések, a terület értékesítését érintő pályázat nyilvános, szabályos volt. Az önkormányzat, miután meglesznek a szakhatóságok előzetes nyilatkozatai, a helyi építési szabályzat vizsgálatakor kikéri a helyiek véleményét, ami várhatóan januárban történik. Hebling Zsolt felidézte, a településtervező a kutat érintő tanulmányában aláhúzta, ”a keskeny, két jelentős és forgalmas közlekedési folyosó közé ékelődő, gondozatlan terület kifejezetten alkalmas üzemanyagtöltő állomás létesítésére„. Ha megkötik a szerződést a beruházóval, abban az önkormányzat leszögezi: az ingatlan mintegy 60 százaléka érintetlen, gondozott zöldterület legyen, illetve a beruházók oldják meg az úgynevezett vadtelepi részen élők és nyaralók biztonságos átjutását a 71-es számú főúton a part felé. Ezzel több évtizedes, balesetveszélyes probléma oldódna meg. A fejlesztés munkahelyteremtéssel, jelentős adóbevételekkel járna, a helyieknek tankolást, környezetbarát autómosást biztosítana, és kereskedelmi szolgáltatást is jelentene, melyekre nagy igény van. Bízom az alsóörsiek bölcsességében, hogy a többség támogatja a falu gyarapodását szolgáló fejlesztést – fogalmazott Hebling Zsolt.