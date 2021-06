Berobbant a nyár, strandoljunk biztonságosan!

Itt a nyár, egyre többen vannak a strandokon. A biztonság érdekében viselkedjünk felelősségteljesen a vízben és a parton is! – hangsúlyozta a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata.

Figyelmeztettek, felhevült testtel soha nem szabad vízbe menni, ugrani. Ez különösen veszélyes most, amikor a szabad vizeink az elmúlt hetekben kezdtek felmelegedni, de jóval magasabb hőmérsékletnél is előfordulhat hirtelen szívhalál, akár nagyon fiatalon is.

Itthon nem áttetszőek a természetes vizek, ezért senki ne ugorjon vízbe stégről, strand- és sporteszközről. Ha meggyőződtünk arról, hogy elég mély a víz, és nincs ott semmilyen tárgy, ami veszélyes lenne, csak akkor indulhat az ugrálás.

Nagyon veszélyes lehet az is, ha másokat váratlanul belökünk a vízbe.

A tragédiák elkerüléséért gyermeket felügyelet nélkül soha ne engedjünk vízbe, mert ha elesik, megbotlik, elmerül, kis esély van rá, hogy a távol lévő szülő megtalálja. Nem ad nekik tökéletes biztonságot a felfújható úszógumi sem, mert bármikor leengedhetnek, vagy kicsúszhat belőle a gyermek, ezért mindig ott kell lenni mellette.

Arra is gondoljunk, hogy egy felnőtt is bármikor rosszul lehet, ezért nem szabad egyedül fürdőzni. Érdemes társasággal vízbe menni, vagy szólni a családnak, barátoknak, hol fürdünk. Ajánlott a parttal párhuzamosan úszni, mert így, adott esetben, időben lehet segítséget kapni. Ha valaki nem tud jól úszni, vagy nem érzi magát biztonságban a vízben, ne menjen derékig érőnél mélyebbre. Vegyen fel például mentőmellényt, mert bármikor gödörbe léphet, amitől pánikba eshet és megfulladhat. Veszélyes helyzetet idézhet elő egy lábgörcs is, ezért még strandeszközzel se menjen messze, aki nem tud jól úszni. Aki csak kicsit, vagy egyáltalán nem tud úszni, ő is mindig viseljen mentőmellényt.

A vízimentők tanácsolták, figyeljük a táblákat, bójákat a strandokon, amelyek jelzik a körülményeket. Gondoljunk arra is, hogy naponta változhat az ember mentális és fizikai állapota, amit vegyünk figyelembe fürdés, úszás előtt. Javasolták továbbá, mindig csak kijelölt fürdőhelyen strandoljunk, és jóllakottan ne menjünk vízbe. Kiadós étkezés után legalább két órát pihenjünk a parton. Senki ne menjen vízbe ittasan, és más bódítószerek fogyasztása után sem. Nagyon sok vízi baleset történik azért, mert valaki ittas, a vízbe fulladások felénél ez a legfőbb ok, mondták a vízimentők.

Tanácsolták azt is, vegyünk fel mentőmellényt akkor is, ha sporteszközt, például kajakot, szörföt, SUP-ot bérlünk. Ez nem azt jelzi, hogy valaki nem tud úszni. A vízimentők is mindig viselnek mentőmellényt a vízen, pedig nagyon jól úsznak. Biztonságot adhat, ha olyan vízibiciklit választunk, amin van mentőeszköz, például mentőgyűrű.

Figyeljünk arra is, hogy a folyóvizek veszélyesebbek, mint az állóvizek, így ott is mindig keressünk kijelölt fürdőhelyet. Folyóvízbe soha ne ugorjunk be, még a meder ellenőrzése után sem, mert nem lehet tudni, hogy a sodrás milyen veszélyes tárgyat visz oda adott pillanatban.

A vízimentők kiemelték, figyeljük a viharjelzést, elsőfokúnál a lámpa percenként 45-öt villan, amikor kizárólag a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokúnál a viharjelző berendezés 90-szer villan fel egy perc alatt, ilyenkor tilos bemenni a vízbe, mert életveszélyes! Ha valaki fázik, azonnal jöjjön ki a vízből, és mindig olyan strandot válasszunk, ahol van vízimentő.

Szintén a biztonságot szolgálja, ha letöltjük a Balatonnál működő Balatonhelp applikációt, így egy gombnyomással lehet riasztani a vízi mentőket, akik a GPS koordinátákkal látják, hogy az illető hol tartózkodik.

Adott esetben életmentő lehet szintén a Balatonnál működő +36 30 383 8383-as segélyhívó, más helyszíneken pedig a 112-es segélyszám.